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Süre 1 Kasım'da doluyor! Borcu olanlar dikkat: İndirim fırsatı...

28.10.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik yaşı geldiği halde primlerinden dolayı bir türlü emekli olamayanların yüzü yapılandırma yasası ile güldü. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 1 Kasım’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Süre 1 Kasım'da doluyor! Borcu olanlar dikkat: İndirim fırsatı...

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi kamuya olan borçlarından kurtulurken, yaşı doldurduğu halde emekli olamayanlar da borçlarını ihya ederek emekliliklerine kavuştu. Yapılandırma ile emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin başvuru için son günleri kaldı. Araya hafta sonunun da girmesinden dolayı en geç yarına kadar başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 KASIM

Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Bağ-Kur’luların prim borçları için ise süre 1 Kasım’a kadar uzatılmıştı. Pek çok kişi eksik prim nedeniyle yaşı doldurduğu halde emekli olamıyordu. Bu yasa ile prim borçlarını ihya edenler emekliliklerine kavuştu. Hala başvurmayanlar için son günler kaldı. Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapabilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek.

BAŞVURULAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNE YAPILIYOR

Geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu (4B) için fırsat ise hâlâ sürüyor. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren yasadan yararlanarak ihya (canlandırma) borçlarını yapılandırmak isteyen Bağ-kur’lu, 1 Kasım 2021’e kadar başvurabilir. Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

KREDİ İMKANINDAN DA YARARLANABİLİRSİNİZ

Yapılandırma kapsamında sigorta prim borçlarını ödedikten sonra emekli olabilecekler kamu bankalarından (Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank) 36 ay vadeli kredi çekebilecek. Krediye başvurular da 1 Kasım’a kadar yapılabilecek. Kredinin aylık faizi ise yüzde 1.55 olarak belirlendi. Kredi taksitleri, bağlanacak emekli maaşından kesilerek ödenecek.

YAPILANDIRMA İLE BORCUNU İHYA EDENLERİN EMEKLİSİ HEMEN BAĞLANIYOR

Yasa Bağkur’lulara iki yönden avantaj sağlıyor. Birincisi; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor.

İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek isteyenleri kapsıyor. Borcunu ödeyecek olan bu kişilerin büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Emeklilik dilekçesini verip hemen maaş alabilme imkanları doğuyor.

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