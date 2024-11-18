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Süre doluyor: 15 TL yerine 7 bin TL'den fazla para ödeyecekler... Herkes akın etti! Yoğunluk yüzde 100

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 07:53
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Ehliyet yenilemek için verilen sürenin sonuna yaklaşıldı. Eski tip sürücü belgesini yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Bunun için çok az bir süre kalırken İstanbul'daki ilçelerde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Ehliyet yenileme ücreti olarak şu anda 15 TL ücret alınıyor. Ancak yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler ehliyetlerini yenilemek için fazladan 7 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Süre doluyor: 15 TL yerine 7 bin TL'den fazla para ödeyecekler... Herkes akın etti! Yoğunluk yüzde 100

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinde sona yaklaşılıyor. Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen sürücüler, ehliyet yenileme işlemi için akın akın nüfus müdürlüklerine başvurmaya başladı. İstanbul'da randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Ankara'da da benzer bir durum var. Öte yandan verilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler çok daha yüksek bir ödemeyle karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmezse ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

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A Haber'de yer alan habere göre; ehliyet yenilemek için süre doluyor. Eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam edenlere 7 bin liraya yakın ceza geliyor. Karayolları trafik yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10. maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Covid-19 salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgesini yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

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EN ERKEN BİR HAFTA SONRAYA RANDEVU VERİLİYOR

Yani sürücü belgelerini yenilemek için çok az bir süre kaldı. Yenilemeyenlere ise büyük yaptırımlar var. Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinde sona yaklaşılırken İstanbul'da bulunan ilçelerde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Bu nedenle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler bulundukları il ve ilçelerin nüfus müdürlükleri üzerinden randevu almakta zorlanmaya başladı. Öyle ki en erken randevu bir hafta sonraya veriliyor.

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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli, 2 lira vakıf payıyla indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

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1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeliyle vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek. Bu kapsamda B sınıfı sürücü belgesine yüzde 44,95 oranında zam gelecek. Dolayısıyla yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler ehliyetlerini yenilemek için fazladan 7 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

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Ayrıca kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
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