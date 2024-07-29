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Sürekli geciken uçuşlar! Bitmek bilmeyen rötarlar: Gerilen sinirler! 600 Euro tazminat hakkınız var

29.07.2024 09:48
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Şikayetlerin hepsi aynı: Geciken uçuşlar, giderek artan rötarlar ve gerilen sinirler! Son haftalarda Türkiye'deki uçaklar çok fazla rötar yapıyor. Rötar mağduru yolcu sayısı giderek artıyor. Rötarların saatine göre haklarınızı biliyor musunuz?

Sürekli geciken uçuşlar! Bitmek bilmeyen rötarlar: Gerilen sinirler! 600 Euro tazminat hakkınız var

Yeme içme ve konaklama gibi haklarınız var... Rötarlar yani geciken hava yolunun insiyatifindeyse burada yolcu için haklar doğuyor. En az 15 dakikalık gecikmeler rötar olarak isimlendiriliyor rötar durumunda yolculuların yiyecek içecek konaklama gibi birçok hakkı var. Bu haklar rötarların dakikalarına ve saatlerine göre de değişiyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

250 EURO İLE 600 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ekol Tv'den Ezgi İzgi'nin haberine göre eğer uçuşunuz 2 saatten daha az geciktiyse bu durumda yolcunun yeme içme hakkı vardır.

Eğer rötar 3 saati aşarsa tazminat hakkınız var. 1500 ile 3000 km arasındaki yolculuklarda 250 Euro'dan
600 Euro'ya kadar tazminat isteme durumunuz var.

5 saat üzeri rötarlarda ise yolcu biletini iptal edebilir.

cenaze

RÖTARLARIN NEDENİ NE?

Son dönemde sık sık yaşanan uçak rötarların nedeninin ekip yoğunluğu olduğu ifade ediliyor. Hava şartları, teknik nedenler, hava sahası trafiği gibi nedenlerle yaşanan rötarların dışında son dönemdeki yoğunluklarla ilgili de gecikmeler arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat uçak thy
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