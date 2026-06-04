Boşanma davalarında yeni dönem! AYM süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili kritik kararını verdi.

OY ÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.