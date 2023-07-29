Süresiz nafakada yeni düzenlemenin sinyali! Bakan Göktaş ‘Adil değil’ demişti, formül ortaya çıktı: Evlilik süresi ve kusur oranı…

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş geçtiğimiz gün, süresiz nafaka ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Süresiz nafakanın adil olmadığını savunan Göktaş, “6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

“Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım” ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, “Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Açıkça sormak istiyorum. Tabii ki mesela uygulamadan kaynaklandı. O yüzden Adalet Bakanımız ile görüştüğümüzde bu nafaka konusunu, 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler” şeklinde açıklamada bulundu.

NAFAKADA YENİ FORMÜL

Yeni düzenlemede formül de ortaya çıktı. Evlilik süresi ve kusur oranı da dikkate alınarak nafaka süresi ve miktarı belirlenecek. Bakanlıklar yeni düzenleme için çalışmalara başlarken milyonların merak ettiği tüm soruların önümüzdeki aylarda yanıt bulacağı belirtiliyor.

AVUKATLARDAN ‘NAFAKA’ ÇIKIŞI

Öte yandan vtandaşlardan bazıları yeni düzenlemenin gerekli olduğunu belirtirken, bazıları ise uygulamanın bu hali ile devam etmesi gerektiğini savundu.

Bakan Göktaş’ın nafaka ile ilgili söyleminin kadın haklarını hedefine aldığını belirten kadın avukatlar da, “Haklarımıza dokundurtmayacağız” diyerek duruma tepki gösterdi. Süresiz nafakanın hayat boyu devam ediyor gibi yansıtılmasının da yanlışlığına dikkat çeken avukatlar, yasal düzenlemenin içeriğine dikkat çekerek, “Şu an mevcut yasal düzenlemede nafaka süresiz verilse dahi eğer kadın yeniden evlenmişse kendiliğinden kalkar, evlenmemiş ama evli gibi başka biriyle yaşıyorsa veya kadının yoksulluğu ortadan kalmışsa yani kadın çalışmaya başlamış geliri var veya kendisine miras kalmış veya herhangi bir şekilde yoksulluğunu ortadan kaldıracak gelir veya mal edinmişse mahkemeye müracaat edilmesi halinde yine nafaka kaldırılabilecek veya nafaka ödeyen kişinin gelir durumunda ciddi bir azalma olmuşsa nafaka azaltılabilecektir” ifadelerini kullandılar.



