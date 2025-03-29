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Surinam'ın para birimi nedir? Surinam'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.03.2025 19:21
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Ülkelerin coğrafi yapıları, iklimleri, para birimleri, resmi dilleri, yüzölçümleri gibi çeşitli özellikleri ülkeleri birbirlerinden ayırırlar. Bazı ülkelerin çeşitli özellikleri farklı nedenlere bağlı olarak benzerlikler gösterebilmektedir.

Surinam'ın para birimi nedir? Surinam'ın para biriminin kodu ve sembolü

Amerika’nın güney kısmında yer alan Güney Amerika kıtası çeşitli ülkelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkelerden biri de Surinam’dır. Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika kıtasının Atlantik kısmında yer alır. Kıyıda yer alan egemen bir devlettir ve Guyana, Brezilya gibi komşuları bulunur. Doğu tarafında Fransız Guayanası ile sınırı da bulunan ülkenin başkenti Paramaribo, aynı zamanda ülkede yer alan en yüksek nüfuslu şehir olarak kabul edilir.

Surinam'ın para birimi nedir?

Surinam, tarihinde Karayipler ve Aravaklar gibi çeşitli yerli kabilelere ev sahipliği yapmış bir bölgede yer alır. Avrupalıların bu bölgeyi keşfetmesi 16. yüzyılı bulmuştur. Bölgede ilk kez 17. yüzyılda İngiltere tarafından gerçekleştirilen kolonileşme yaşanmış ve daha sonrasındaki süreçte Surinam, Hollanda’nın egemenliği altına girmiştir.

Ülkede kabul edilen ve tanınan yabancı dillerin başında resmi dil Felemenkçe gelir. Bunun dışında Hintçe, İngilizce, Sarnami, Hakka, Endonezce, Javanese, Cariban, Kalina gibi farklı diller de konuşulmaktadır. Surinam Kızılderililerin ağırlıklı olarak yaşadığı ülke Anayasal demokrasi ile yönetilmektedir.

312.985 civarı nüfusu olan ülkenin yüzölçümü 165.000 kilometrekaredir. Nüfusun çoğunluğu kuzey kıyıda yaşamaktadır. Tarihçesi milattan önce 3000’li yıllara dayanan ülke farklı dinlerin de yaşandığı bir ülkedir. Surinam’ın para birimi Surinam doları'dır.

Surinam'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Surinam’ın ismi bölgeye daha önce gelen Avrupalılar tarafından bölgede yaşamış olan Surinen adı verilen yerli halka dayandığı şeklinde kabul edilmiştir. Daha sonra söyleniş biçiminden değişim geçirerek Surinam adını almıştır.

Surinam’da resmi olarak kabul edilen para birimi Surinam doları'dır. 2004 yılından beri ülkede bu para birimi geçerlidir. 1 dolar 100 adet cente bölünür. 2004 yılının başından itibaren daha önce kullanılan Surinam guldeni kaldırılmıştır ve ülkede Surinam doları kullanılmaya başlanmıştır. Surinam doları, International Standart of Organization (ISO 4217) 4217 para birimi kodu standartlarına göre SRD olarak sembolize edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Surinam
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