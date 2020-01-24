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Suriyeli avukat Mersin’e ilaç fabrikası kuruyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Suriyeli avukatın sahibi olduğu özel sağlık firmasının, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde ilaç fabrikası kurduğu bildirildi.Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Halil Bozkurt, firma ziyaretleri kapsamında, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir ilaç fabrikasını ziyaret etti.

Suriyeli avukatın sahibi olduğu özel sağlık firmasının, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde ilaç fabrikası kurduğu bildirildi.
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Halil Bozkurt, firma ziyaretleri kapsamında, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir ilaç fabrikasını ziyaret etti. Fabrika hakkında bilgi veren Suriyeli firma sahibi Reem Kayalı, savaş öncesinde ülkesinde avukatlık yaptığını, babasının eski Suriye Ceza Mahkemesi başkanlarından, anneanne tarafının ise Türk kökenli olduğunu, bu nedenle Türkiye’ye yakınlık duyduğunu belirterek yatırım için Türkiye’yi seçtiğini söyledi.
OSB’de çalışmaların devam ettiğini ve 2020 sonuna doğru üretime başlamayı planladıklarını anlatan Reem Kayalı, ilaç sektöründe günlük üretim kapasitesiyle kısa sürede Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı. İlk etapta 13 farklı beşeri ilaç üreteceklerini söyleyen Kayalı, tesiste en az 150 kişinin çalışacağını ifade etti.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni açılacak olan fabrikaları yakından takip ettiklerini söyleyen Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt ise Mersin’e yapılacak yeni yatırımları desteklediklerini, İŞKUR olarak istihdama katkı sağlamanın birinci hedefleri olduğunu, aktif işgücü politikaları kapsamındaki teşvik ve desteklerle her zaman işverenlerin yanında olduklarını belirtti.
Firma yetkililerine teşvik ve destekler hakkında bilgi veren Bozkurt, İŞKUR‘un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı birçok teşvik paketi olduğunu, program kapsamında ’İlave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği’ verildiğini söyledi. Ayrıca istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler de olduğunu belirten Bozkurt, istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

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