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Sürücü kurslarına 'koronavirüs' düzeni

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayında okullarla birlikte kapatılan sürücü kursları, yeniden açılıyor. 1 Haziran'da eğitimlerin tekrar başlaması öngörülen kurslarda hazırlıklar yapılıyor. Ehliyet almak için başvuran sürücü adayları, 10'ar kişiliğe düşürülen dersliklerde, temas edilen yerlerin streç filmle kaplandığı araçlarda eğitim görecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce okullarla birlikte sürücü kurslarında da eğitime ara verildi. Sürücü kurslarında, 1 Haziran'da kursiyerlere kapıların tekrar açılması için hazırlıklara başlandı. Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, kurslarda yeni dönemin başlayacağını anlatan İzmir Sürücü Kursları Derneği Başkan Yardımcısı Feti Şen, eğitim sürecinin eskisi gibi olmayacağını dile getirdi. Dersliklerde ve eğitim araçlarında sosyal mesafenin korunmasına önem verileceğini kaydeden Şen, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12 Mart tarihinde devlet okulları ve özel eğitim kurumları kapatıldı. O tarihten bugüne kadar sürücü kursları olarak kursiyer kaydı alamıyoruz. Dönem kayıtlarını yapamıyoruz. Eğitimlere geçici olarak ara vermiş olduk. 1 Haziran'da eğitimlerin başlaması öngörülüyor" dedi.

DERSLİKLERDE 10'AR KİŞİ OLACAK

Önceliğin sağlık olduğunu ve bu anlayışla faaliyetlere devam edeceklerini belirten Feti Şen, Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda eğitime başlayacaklarını söyledi. Yeni dönem için yoğun hazırlık sürecinde olduklarını kaydeden Şen, "Hazırlıklarımız iki aşamalı sürüyor. Hem teorik hem direksiyon dersleri için alınan önlemler var. Teorik eğitimlerde derse gelen kursiyerlerimiz için maske ve eldiven temin edilecek. Eğitim bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Kurumlarımıza sosyal mesafe anlayışı geldi. Normalde dersliklerimiz 20'şer kişilikken 10'ar kişiye düşürüldü. Dersliklerin girişinde sürücü adaylarına dezenfektanlar verilecek. Kursiyerler maskesiz ya da eldivensiz olamayacak. Temassız biçimde ateşlerini ölçüp daha sonra derse geçeceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle daha önce kurslara başlayanların mağduriyet yaşadıklarını da dile getiren Şen, eğitimlerin kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "10 Mart'ta eğitime başlayan bir grubumuz vardı. Dersleri tahminen 20-24 Mart'a kadar teorik olarak sürecekti. Onun akabinde elektronik sınavları, direksiyon eğitimleri ve direksiyon sınavları şeklinde kursa devam edeceklerdi. Bu öğrencilerimizin eğitimleri yarı kaldı. Onlar kaldıkları yerden devam edecek. MEB tarafından sunulan elektronik hizmetler programı MEBBİS'e giriş yapacaklar ve eğitimlere tekrardan başlayacaklar" dedi.

ARAÇLARDA HİJYEN KİTİ ZORUNLULUĞU

1 Haziran'dan itibaren dersliklerde alınan önlemlerin yanı sıra eğitim araçlarında da yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyleyen Feti Şen, her araçta hijyen kiti bulundurulmasının zorunlu olduğunu anlattı. Şen, sürücü adaylarının kullanacağı araçlarda alınan diğer önlemleri de şöyle sıraladı:

"Araçlarımızın bagajında daha önceden her araçta bulunması gereken standart ekipman vardı. Trafik seti, reflektör, ilk yardım çantası, yangın tüpü, kriko, stepne, bijon anahtarı gibi ekipmanlarımız bulunuyor ve sınav komisyonu bunları sınavda öğrencilere soruyordu. Artık buna ek olarak hijyen kiti adıyla bazı malzemelerin bulundurulması zorunlu hale getirildi. Hijyen kiti çantamızda eldiven, maske, ateş ölçer, streç filmi gibi malzemeler bulunuyor. Aracımızı kullanan sürücü adaylarının direksiyon, vites kolu, el freni ve sinyal kollarına direkt temas etmemesi için önlem alıyoruz. Her kursiyerin ardından bu gibi yerler streç filmi ile yeniden kaplanıyor. Öğrenci tıpkı teorik eğitimlerde olduğu gibi derse başlamadan önce usta öğretici tarafından ateş ölçerle ateşi ölçülüp daha sonra eğitime başlayacak."

KAYNAK:DHA

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