FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sürücüler dikkat! Cezalar 2025'le birlikte uçacak: En düşük trafik cezası ne kadar olacak?

Sürücüler dikkat! Cezalar 2025'le birlikte uçacak: En düşük trafik cezası ne kadar olacak?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.11.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok alanda yeni zamlar yapılacak. 2025'te trafikle ilgili cezalar da belli oldu. Cezaların artış oranları trafikte daha dikkatli olunması gerekliliğini de doğuracak. İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...

Sürücüler dikkat! Cezalar 2025'le birlikte uçacak: En düşük trafik cezası ne kadar olacak?

2025'e artık kısa bir süre kaldı. Birçok vatandaş yeni yılın gelmesiyle artacak fiyatlardan etkilenmemek için her sene olduğu gibi masraflarını yine yılın bu dönemine kadar bekletti. Pasaport, ehliyet harçları ve bilimum tüketim malzemelerinin fiyatları yeni yılla birlikte artışa geçecek. 2025 yılında trafik cezalarında da önemli bir artış yaşanacak. Örneğin 2025'te ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek.

1

Peki 2025 yılında trafik cezaları ne kadar artacak? İşte tüm merak edilenler...

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

2

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

2024: 1383 TL
2025: 1990 TL

3

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL
2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2024: 1056 TL
2025: 2167 TL

Drift cezası

2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL

4

Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak

2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

2024: 1.506 TL
2025: 2169 TL

5

Yasak olan yerde sollama yapmak

2169 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

18679 TL

Aracı plakasız kullanmak

11754 TL

6

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

995 TL.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zam trafik cezalari
En Çok Okunan Haberler
Sinan Engin transferin bittiğini duyurdu! "%95 anlaştılar"

Sinan Engin transferin bittiğini duyurdu! "%95 anlaştılar"

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Yüzbinlerce insanın borcu silinecek! Kimlerin faydalanacağı açıklandı: Cezalar da dahil edildi

Yüzbinlerce insanın borcu silinecek! Kimlerin faydalanacağı açıklandı: Cezalar da dahil edildi

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Apartman aidatlarına "Yüzde 90 oranında zam geliyor" iddiası

Apartman aidatlarına "Yüzde 90 oranında zam geliyor" iddiası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.