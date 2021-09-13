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Sürücüler dikkat! HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar

13.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-İstanbul otoyolunda HGS geçiş ihlaline mahkemeden emsal karar verildi. Kararda verilen cezanın yasaya aykırı olduğu belirtildi. Geçiş ücreti 137 TL olan otoyolda bir vatandaşa 4 katı yani 548 TL ceza kesilmişti. TÜSODER Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicilere diyorum ki ihlalli geçiş bilgisi ulaşır ulaşmaz lütfen 15 günü geçirmeyin, ana miktarı ödeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Otoyol A.Ş. tarafından işletilen İzmir-İstanbul otoyolunun, Bursa Batı yönünden İzmir istikametine yaptığı giriş esnasında HGS bakiyesinin yetersiz olması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle, Mehmet Müftüoğlu’na 137 TL olan geçiş ücretinin 4 katı yani 548 TL ceza kesildi. Kendisi de mahkemeye taşıyınca mahkeme emsal karar verdi.

HGS cezasına uygulanan iptal kararının tam kapsamı ne konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu CNN Türk'te açıklamada bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Geçtiği için 4 kat ceza almasını kanun öngörüyor. 2007'de böyle bir cezayla karşılaşan tüketici mahkemeye değil meblağ 11 bin liranın altında olduğundan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyor. Bize başvurdu. Ben de Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi'yim... 10 kattı o zaman ceza. Avrasya Tüneli'ydi söz konusu. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi'den geliyor şikayetler.

Karşı taraf savunmasında dedi ki 10 kat cezanın 6 katını devlete ödüyoruz, 4 katını biz ödüyoruz. Kanuna göre biz bu cezayı yazarız. Değerli tüketiciler siz bakiye yetersiz şekilde geçtiniz, ihlalli şekilde... 15 gün içinde öderseniz ceza uygulanmaz. Size bilgi gelmezse, gösterge yok ki. Olsa bakılır bakiye bitmiş yazsa... Eskiden köprülerden geçerken ışıklar yanar sönerdi, hemen mesaj gelirdi bakiyesiz geçtin diye.

Hukukta evrensel tüketici haklarından biri de bilgilenme hakkıdır. Siz nereden bileceksiniz bakiyenizin eksik olup olmadığını. Devletin Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyordu yıllardır. 85 milyonun cep telefonu var. Bildirme yükümlülüğüne aykırı hareketten ötürü mahkeme daha önceden de yaptı: Mahkeme bildirilmeyen HGS cezasını iptal etti.

"15 GÜNÜ GEÇİRMEYİN"

Diyelim ki aradan aylar geçmiş, 15 gün sonrasında haberiniz oldu... İcraya verilmişsiniz... Derhal ıttıla tarihi derler buna yani öğrenme tarihinden itibaren parayı yatırmaya gittiniz almadılar. Bu olayda öyle oldu. Tüketicilere diyorum ki ihlalli geçiş bilgisi ulaşır ulaşmaz lütfen 15 günü geçirmeyin, ana miktarı ödeyin.

PTT'ye gidelim al şu parayı karşı tarafa adresle teslim et. Almadığında bizim elimizde evrak olur, benden çıktı. Tüketici Hakem Heyetleri ücretsiz. İnsanlar zahmetli zannetmesinler.

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