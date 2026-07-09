FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı 'Aynı anda hesaplanacak'

Trafik sigortası uygulamalarında değer kaybı tazminatı hasar tutarı ile birlikte aynı dosya içerisinde hesaplanacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren uygulama ile hak sahiplerinin hasar tutarından ayrı olarak, değer kaybı için yeniden bir süreç başlatmasına gerek kalmadı.

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı 'Aynı anda hesaplanacak'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların azaltılması, tazminat süreçlerinin daha etkin adil ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen eylem planı kapsamında değişikliğe gidildi. Buna göre araçlarda meydana gelen değer kaybı tazminatlarının hesaplanması artık hasar ekspertiz sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı Aynı anda hesaplanacak 1

1 Temmuz'da yürürlüğe giren uygulama ile birlikte, eksper tarafından araç üzerinde gerçekleştirilen teknik inceleme sonucunda yalnızca hasar tutarı değil, aynı zamanda araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek zarar ilkesi çerçevesinde aynı dosya içerisinde hesaplanacak. Böylece hak sahiplerinin değer kaybı tazminatı için ayrıca yeni bir süreç başlatmalarına gerek kalmadan, zararlarının daha kısa sürede, daha şeffaf ve daha etkin şekilde karşılanması mümkün olacak.

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı Aynı anda hesaplanacak 2

GERÇEK ZARAR İLKESİ ESAS ALINACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yeni uygulamanın yalnızca teknik bir mevzuat değişikliği olmadığını, aynı zamanda hak sahiplerinin gerçek zararlarının adil, objektif ve hızlı şekilde karşılanmasını amaçlayan önemli bir sistem dönüşümü olduğunu ifade etti.

Ahmet Nedim Erdem, uzun yıllardır değer kaybı hesaplamaları konusunda farklı yöntemlerin uygulanmasının, farklı tazminat tutarlarının ortaya çıkmasına ve çok sayıda hukuki uyuşmazlığa neden olduğuna işaret etti.

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı Aynı anda hesaplanacak 3

"HASAR VE DEĞER KAYBI AYNI ANDA HESAPLANACAK"

SEDDK tarafından yürürlüğe konulan yeni düzenleme konusunda tüm eksperler nezdinde uygulama birliği sağlandığını ifade eden Erdem şunları söyledi:

"Böylece aynı nitelikteki hasarlar için farklı sonuçlar doğmasına neden olan uygulama farklılıkları ve benzer dosyalarda farklı tazminat tutarlarının ortaya çıkması önemli ölçüde engellendi. Hasar ve değer kaybı aynı anda hesaplanacak. Yeni sistem kapsamında sigorta eksperi; aracın fiziksel hasarını, onarım yöntemini, değişen ve onarılan parçaları, önceki hasar durumunu, aracın genel teknik özelliklerini yerinde inceleyerek hasar raporunu düzenleyecek ve aynı süreç içerisinde araçta oluşan değer kaybını da hesaplayacak. Böylece, değer kaybı hesaplaması, hasardan bağımsız ikinci bir süreç olmaktan çıkmış oldu. Teknik incelemeye dayanan hasar tespiti ile bütünleşik bir ekspertiz sürecine dönüştü. Hak sahipleri ayrı bir başvuru yapmayacak, tazminata daha hızlı ulaşacak. Yeni uygulamayla birlikte eksper ataması yapılan dosyalarda hak sahiplerinin ayrıca değer kaybı tazminatı için yeni bir başvuru yapmalarına gerek kalmamakta. Bu düzenleme; işlem sürelerini kısaltacak, gereksiz başvuruları ortadan kaldıracak ve uyuşmazlıkların önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayacak."

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı Aynı anda hesaplanacak 4

"EKSPERLERİN SORUMLULUĞU YALNIZCA HASARIN TESPİTİYLE SINIRLI OLMAYACAK"

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından, yeni sistemin ülke genelinde aynı standartlarla uygulanabilmesi amacıyla kapsamlı teknik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Erdem, "Yeni uygulamayla birlikte eksperlerin sorumluluğu yalnızca hasarın tespitiyle sınırlı olmayacak; aynı zamanda araçta meydana gelen ekonomik değer kaybının bilimsel ve teknik esaslara göre gerekçeli olarak hesaplanmasını da kapsayacak. İcra Komitemiz tarafından hazırlanan uygulama esasları ile; gerçek zarar ilkesinin nasıl uygulanacağı, teknik inceleme kriterleri, değer kaybı hesaplama yöntemi, raporlama standartları, hesaplamalarda esas alınacak objektif veriler de ayrıntılı şekilde belirlendi ve tüm sigorta eksperlerine duyuruldu. Ayrıca konuya ilişkin mesleki eğitim faaliyetleri düzenlendi. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye genelinde görev yapan sigorta eksperleri ortak teknik standartlar çerçevesinde hesaplama yapacak, hak sahipleri de teknik, objektif, adil ve gerçek değer kaybı tazminatına hızlıca kavuşacaklar" açıklamasında bulundu.

Sürücüler için yeni dönem: Artık gerek kalmadı Aynı anda hesaplanacak 5

40 BİN LİRA ALTINDAKİ HASARLARDA DA EKSPER TALEP EDİLEBİLECEK

2026 yılı uygulamasında 40 bin lirayı aşan trafik sigortası hasarlarında sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmesinin zorunlu olduğunu bildiren Erdem, bu tutarın altında kalan hasarlarda ise hak sahiplerinin başvurusu üzerine sigorta şirketinin bir gün içerisinde eksper görevlendirip görevlendirmeyeceğine karar verdiğine işaret etti.

"HİÇBİR SİGORTA EKSPERİ; TELEFONLA ARAYARAK DEĞER KAYBI TAHSİL EDECEĞİNİ SÖYLEMEZ"

Vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyaran Erdem, "Hiçbir sigorta eksperi; telefonla arayarak değer kaybı tahsil edeceğini söylemez, vekaletname istemez, dava açılması için yönlendirme yapmaz ve tazminat tahsil edeceğini vaat etmez. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri ve gerekli durumlarda ilgili resmi mercilere başvurmalarını önemli hatırlatmak isterim" diye konuştu.
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB SEİK’in SEDDK ile tam uyumlu şekilde süreçleri yöneteceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yatay seyrettiBorsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Avrupa'da para sistemi değişiyor: Dijital euro için tarih verildiAvrupa'da para sistemi değişiyor: Dijital euro için tarih verildi

Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.