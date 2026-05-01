"Süs bitkiciliğinin kalbi" Sakarya, fide ihracatında hedef büyüttü

"Süs bitkiciliğinin kalbi" olarak nitelendirilen Sakarya'da fide ihracatının yaklaşık iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Kentte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO), Hendek'teki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı'nda çeşitli fide ve tohumlar yetiştiriliyor.

Talep üzerine geçen yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sapanca'da ikinci laboratuvar kuruldu.

Yıllık 30 milyon fide yetiştirme kapasitesine ulaşılan laboratuvardan geçen yıl toplam üretimin yaklaşık yüzde 95'ine denk gelen 8,5 milyon ürün, ağırlıklı olarak Almanya'ya ihraç edilerek 1 milyon avro gelir sağlandı.

Büyük kısmı kadın olmak üzere 92 kişinin istihdam edildiği laboratuvardan bu yıl 15 milyon ürün karşılığı 2 milyon avro ihracat geliri hedefleniyor.

Laboratuvarda bu yılın ilk 3 ayında üretilen ürünlerin ise 1,7 milyonu ağırlıklı yurt dışına gönderildi.

"HEDEFİMİZ İTHAL İKAMEYİ ORTADAN KALDIRMAK"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, kentte 30 yıldır Sapanca ve Arifiye bölgesinde dış mekan süs bitkisi üreticiliğinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Amatörce başlayan sektörün son yıllarda kurumsal firmaların da yatırım yaptığı önemli sektör haline geldiğini belirten Altuğ, SATSO olarak firma ve üyelere destek vermek amacıyla laboratuvarı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Altuğ, ilk laboratuvarı Hendek'teki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduklarını, ihracat üzerine çalıştığını anlattı.

Talep üzerine yerli ihtiyacı karşılamak için Sapanca'da ikinci laboratuvarı kurduklarını dile getiren Altuğ, "Hedefimiz, kapasiteyi artırmak, özellikle ithal ikameyi ortadan kaldırmak, üreticimize altyapı sağlamak. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Altuğ, burada üretilen fidelerin tesisteki seralarda boylandığını ve yerli üreticilere fidan olarak satıldığını belirterek, hem Sakarya'daki hem de Türkiye'nin birçok bölgesindeki üreticilere yerli fidan sağladıklarını ifade etti.

"LABORATUVARI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Laboratuvarı büyütmek istediklerine dikkati çeken Altuğ, "Bu konuda bize ciddi imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Birçok şehirde de dış mekan süs bitkisi üretimi var. Sadece klasik yöntemlerle fide ve fidan üretiyorlar. Doku Kültürü Laboratuvarı'nda fidan üretimi hastalıktan ari, sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Ürettiğimiz fidanlar, Türkiye'ye ciddi şekilde katkı sağlıyor." diye konuştu.

Altuğ, hedeflerine ilişkin şunları dile getirdi:

"Geçen yıl 1 milyon avronun üzerinde ihracat yaptık. Hedefimiz, 2 milyon avroya yaklaşmak. Ürünler küçük, fiyatları da düşük ama buna maddi anlamda bakmamak lazım. Türk tarımına ciddi destek veriyoruz. Burası ciddi altyapı aslında. Sadece dış mekan süs bitkisi olarak düşünmeyin, Türkiye'nin ihtiyacı olan fındıktan cevize, Antep ve Urfa fıstığına, çaya kadar burada üretebiliriz. Hastalıktan ari ortamda sürdürülebilir üretim yapıyoruz. Bu da Türk tarımı için büyük avantaj sağlıyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

