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Süte 3 liralık zam yolda! Eski AK Partili vekilden çarpıcı sözler: ‘Tankerlerin önünü kesiyorlar’

11.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt üreticisi için bu yılki zamlar 3 lirayı geçmezken marketler için bu rakam 10 liranın üzerine çıktı. Hâlihazırda 30 liraya dayanan süt fiyatlarına bu hafta 3 lira daha zam gelmesi bekleniyor. Piyasada üretici de tüketici de fiyatlardan şikâyet ederken CHP Genel Başdanışmanı Erdoğan Toprak sütte ithalatın gündemde olduğunu dile getirdi. Eski AK Partili Vekil Recep Konuk ise, “Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı” dedi.

Süte 3 liralık zam yolda! Eski AK Partili vekilden çarpıcı sözler: ‘Tankerlerin önünü kesiyorlar’

Marketlerde 1 litre sütün fiyatı 30 liraya yaklaşırken bu hafta sütün piyasadaki satış fiyatına 3 lira daha zam gelmesi bekleniyor. Raflarda süt fiyatları artarken üretici tarafında da sorun derinleşiyor. Her kalemi döviz endeksli sektörde üreticilerin mazot, yem, nakliye, işçi ücretleri, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar karşısında üretimden vazgeçme noktası geldiği öğrenildi.

“1,5 MİLYON ANAÇ HAYVAN KESİME GİTTİ”

TÜİK verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarken, aylık bazda yüzde 0,9, Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 2,4 azaldı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu’nun paylaştığı bilgiye göre ise artan maliyetler üreticileri kesime yönlendirdi. 1,5 milyonun üzerinde anaç hayvanın kesildiğini ifade eden Solakoğlu, “Piyasada çok ciddi derecede süt krizi var” dedi.

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ESKİ AK PARTİLİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Eski AK Parti Karaman Milletvekili ve eski PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Konuk, “Konya'da 2 bin üreticinin ahırını tasfiye ettiği ifade ediliyor. Süt üretimimizin yüzde 20-25 azaldığı tahmin ediliyor. Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı” bilgisini paylaştı.

ETTEN SONRA SÜT İTHALATI GÜNDEMDE

CHP Genel Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın iddiasına göre ise etten sonra sütte de ithalat gündemde. “Süt marketlerde 4 katı fiyata satılırken, yeni fiyat artışıyla süt ve süt ürünleri ile etin fiyatı artacak” diyen Toprak, “Et ve süt gibi temel gıda maddeleri erişilemez olacak. Etten sonra süt ithalatına da mecbur kalacağız” ifadelerini kullandı.

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ÇİĞ SÜTTE DESTEKLERİN ARTTIRILMASI TALEBİ

Ulusal Süt Konseyi (USK), son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti, çiğ süt fiyatında değişime gitmemişti. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin ise sanayici tarafından karşılanmasına karar verilmişti. Bir litre çiğ sütün üretim maliyetinin 8 lira olduğunu ifade eden süt üreticileri bu rakamın 9 liraya çıkarılmasını talep ediyor.


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