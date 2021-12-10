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Süte zam mı geldi? 10 Aralık süt ne kadar oldu? 1 litre süt kaç TL?

10.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada çiğ süte zam geldiği belirtilmişti. Sütün litre fiyatı 3.20 TL’den yüzde 46,8 zam ile 4.70 TL’ye çıktı. Süt fiyatları bugün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte detaylar...

Süte zam mı geldi? 10 Aralık süt ne kadar oldu? 1 litre süt kaç TL?

Süt ve süt ürünlerine zam yapıldı. 25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağı fiyatı 54 TL'den 70 TL'ye çıktı. Ayrıca 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 TL'den 60 TL'ye yükseldi. Twitter'da konuya ilişkin binlerce tweet atıldı. Peki 10 Aralık süt ne kadar oldu? 1 Litre süt kaç TL? İşte merak edilenler...

1 LİTRE SÜT KAÇ TL?

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, bir markette 1 litre süt fiyatının 15,90 TL olduğu bilgisi yer aldı. Bunun ardından konuya ilişkin binlerce tweet atıldı.

Süt fiyatları marka, litre ve satılan yer olmak üzere farklılık gösteriyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen mağazalarındaki 1 litre süt fiyatlarına bakıldığında fiyatlar 5,25 TL, 8,20 TL, 13,50 TL olmak üzere değişiyor.


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