Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvanî ürün ithalatını yasakladı

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, “Bu çerçevece SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçirdiğini belirtti" dedi.

İhlas Haber Ajansına konuşan Sezer, ’’ Kanatlı ürünlerinde yıllık ortalama 1.5 milyar dolarla Dünya’nın en büyük 5’inci ithalatçısı Suudi Arabistan’dır. En büyük ithalatçı şuan için 15 milyar dolarla Avrupa Birliği, 4.5 milyar dolarla ikinci olarak Japonya, üçüncü olarak 4 milyar dolarla İngiltere, 2 milyar dolarla Çin’dir’’ dedi.