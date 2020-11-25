FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvanî ürün ithalatını yasakladı

Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvanî ürün ithalatını yasakladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den hayvanî ürün ithalatını askıya alma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvanî ürün ithalatını yasakladı

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, “Bu çerçevece SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçirdiğini belirtti" dedi.

İhlas Haber Ajansına konuşan Sezer, ’’ Kanatlı ürünlerinde yıllık ortalama 1.5 milyar dolarla Dünya’nın en büyük 5’inci ithalatçısı Suudi Arabistan’dır. En büyük ithalatçı şuan için 15 milyar dolarla Avrupa Birliği, 4.5 milyar dolarla ikinci olarak Japonya, üçüncü olarak 4 milyar dolarla İngiltere, 2 milyar dolarla Çin’dir’’ dedi.

Sezer, ’’Türkiye’nin beyaz et ürünleri olarak en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Suudi Arabistan 8. Sırada. Geçen seneki ihracatımızın son 12 aylık toplamı 14.8 milyon dolarken, bu sene itibari ile son 12 aylık ihracatımız 13.2 milyon dolara düştü. Dolayısıyla 1.5 milyon dolarlık azalma var. Senelik bazda bakarsak çok büyük rakamlar değil gibi gelebilir fakat aylık olarak ihracat rakamlarına baktığımızda, Suudi Arabistan neredeyse geçen Eylül ayında 580 bin dolarlık sadece ihracat yaptığını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyoruz. Ama şuna inanıyorum ki, bunun nedeni ne ürün kalitesi, ne ihtiyacın ortadan kalkması değil. Suudi Arabistan her zaman bu ürünlere ihtiyacı olan bir ülkedir. Lojistik açısından bize yakın sayılır. Tamamen bu sıkıntının nedeni dış ilişkiler, dış politikalarla ilgilidir. Ama şahsen inanıyorum ki, kısa zamanda bu sıkıntılar bitecek ve Suudi Arabistan ile ihracatımız yine eskisi gibi hızla devam edecek. Bu konuda biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Takasbank'a yeni faaliyet izniTakasbank'a yeni faaliyet izni
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı
Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı
Altın düşüşe geçti!
Altın düşüşe geçti!
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini
Ünlü bankadan 2021 yılı dolar tahmini
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar alışveriş çılgınlığında dolandırılmamak için uyardı
Uzmanlar alışveriş çılgınlığında dolandırılmamak için uyardı
Yoğun talep var! Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
Yoğun talep var! İlk mağazasını açtı
Takasbank'a yeni faaliyet izni
Takasbank'a yeni faaliyet izni
Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu
Çalışanlar dikkat! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz
'Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldi'
Fitch'ten kritik 'Türk bankaları' raporu
Düzce'de balıkçı kampanya yaptı! Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü
Kampanya yaptı! Kilosu 5 TL'ye düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.