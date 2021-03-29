FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Suyumuzu vatan bilerek korumalıyız'

'Suyumuzu vatan bilerek korumalıyız'

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 17:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilen 1. Su Şurası'nı bugün başlattıklarını belirterek, tüm paydaşlarla yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

'Suyumuzu vatan bilerek korumalıyız'

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde yaptığı konuşmada, suyun, bu yüzyılın en kıymetli ve en stratejik kaynaklarından birisi olduğunu, sanayileşme ve plansız kentleşmeyle birlikte son yüzyılda maalesef hor kullanıldığını söyledi.

Pakdemirli, bugün altın gibi metaller, petrol gibi karbon yakıtlar için mücadele edilirken, yakın zamanda su ve gıdayla ilgili mücadelelere şahit olunacağına işaret ederek, "Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su ancak ihtiyacın yüzde 60'ını karşılayabilecek. 2050 yılında ise dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayacağı öngörülüyor. Tablo maalesef iç açıcı değil." diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl yaşanan meteorolojik kuraklığın, gelecek yıllarda daha güçlü şekilde görüleceğini aktaran Pakdemirli, "O nedenle tedbirlerimizi şimdiden almalı, kaynaklarımızı heba etmeden, elimizdeki suyu en verimli şekilde kullanarak, gelecek nesillere aktarmalıyız." ifadesini kullandı.

'SUYUMUZU VATAN BİLEREK KORUMALIYIZ'

Pakdemirli, Türkiye'nin, kişi başına yıllık 1340 metreküp su varlığı ile su stresi altındaki ülkeler grubunda bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut suyumuzun yüzde 77’si tarım sektöründe kullanılıyor. Nüfusumuzun, 2050 yılında yüzde 26 artışla 105 milyona ulaşması bekleniyor. 2050 yılındaki bu nüfusu doyurmak için gıda üretimini bugüne göre yüzde 60 artırmak, bu gıda artışı için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. 84 milyon vatandaşımızla birlikte, suyumuzu vatan bilerek korumak, bir damlasını bile ziyan etmeden, tasarruflu kullanmak zorundayız. Suyla ilgili tüm bu gelişmeleri hesaplayarak, hem teşhisi belirliyor hem de tedaviyi en iyi şekilde uygulayacak planlarımızı ortaya koyuyoruz."

Son 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katından fazla barajı hizmete aldıklarını anlatan Pakdemirli, sulama alanındaki yatırımlarla teknik ve ekonomik sulanabilir arazi varlığı olan 85 milyon dekar alanın yüzde 80'ini sulamaya açtıklarını söyledi. Pakdemirli, bu yatırımlar sayesinde son dönemdeki meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmesini önlediklerini belirterek, "Bugün ülkemiz güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 gibi gelişmiş birçok ülkenin üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah, bu seviyemizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle su alanındaki çalışmalara hız verdiklerini de vurgulayarak, son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete aldıklarını aktardı. Bu dönemde tamamlanan büyük yatırımlara işaret eden Pakdemirli, "Atatürk Barajı'ndan sonra ülkemizin dolgu hacmi bakımından 2. büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı bütün üniteleriyle birlikte tamamlayarak 2020 yılında hizmete aldık. Yine 275 metre ile ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı da inşallah bu yıl bitireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Su Kanunu' geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Su Kanunu' geliyor

'BU YIL 382 TESİS HİZMETE ALINACAK'

Bu yılı "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak,15,3 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti. Pakdemirli, yeni sulama yatırımlarının tamamını modern ve kapalı sistemde projelendirdiklerini belirterek, "Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz. İnşallah dur durak demeden, yatırımlarımızı arka arkaya hizmete almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, bugün 64 ilde 5,2 milyar liralık yatırımla hayat bulan 363 tesisin açılışını yaptıklarının altını çizerek, bu kapsamda baraj ve göletlerden içme suyu tesislerine, sulama yatırımları ve taşkın koruma tesislerinden toplulaştırma projelerine kadar yüzlerce tesisin hizmete alındığını bildirdi.

Düzenlenecek Su Şurası'na da işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suyumuzu vatan bilerek, halkımıza hizmeti şiar edinerek, durmuyor, dinlenmiyor, suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyoruz. Sulama yatırımlarımıza hız verirken, suyumuzun geleceğini de planlıyoruz. Bugün, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek 1. Su Şurası'nı zatıalinizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) desteğiyle başlatıyoruz. 1. Su Şurası kapsamında ilgili bakanlıklar, tüm belediyeler, üniversiteler, STK'lar ve tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu kapsamda, su güvenliğinden tarımsal sulamaya, su kaynaklarının geliştirilmesinden iklim değişikliğine, su hukukundan havza bazında su yönetimine kadar tüm konulara 7 ay boyunca tüm paydaşlarla birlikte detaylı olarak çalışacağız."

Pakdemirli, 3. Tarım-Orman Şurası'nın da 15 yıl aradan sonra 2019 yılında toplandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Vakit kaybetmeden eylem planımızı hazırlayıp, uygulamaya geçtik. Şimdi de aynı şekilde bugün başlatacağımız Su Şura'sını, ekim ayında başarıyla tamamlayıp, şura sonuç belgesi ve eylem planımızı hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız. Bu eylem planı doğrultusunda, suyumuzu korumak, verimli kullanmak ve gelecek nesillerimizi bir damla suya muhtaç etmemek adına belirlediğimiz aksiyonları tek tek hayata geçireceğiz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
E-haciz nedir, nasıl kaldırılır?E-haciz nedir, nasıl kaldırılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti
Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY ramazan ayına özel kampanya başlattı!
THY ramazan ayına özel kampanya başlattı!
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması: Pompa fiyatına yansımayacak
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması!
Xiaomi Türkiye’de üretime başladı! 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması
Bankacılık sektörünün aktifleri yükselerek 6,1 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.