Swap Nedir?

Kelime anlamı ‘‘takas’’ olan ‘‘swap’’ iki tarafın karşılıklı olarak konusu ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri birbiriyle değiş - tokuş etmeleri anlamına gelir.

Örneğin belli süreli sabit faizli borca sahip bir kuruluş, aynı süreli ancak değişken faizli borca sahip bir kuruluşla birbirlerinin yükümlülüklerini takas eder. Amaç, faiz oranları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan riski en aza indirmektir.

Nasıl yapılır?

Swap, üç şekilde yapılır: Para swap’ı, faiz swap’ı ve çapraz döviz swap’ı

1) Para (döviz) swap’ı: Taraflar, anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirir. Belirli bir süre sonunda değiştirilen ana paralar geri verilir.

2) Faiz swap’ı: Taraflar, anlaştıkları varsayımsal bir anapara tutarı üzerinden hesaplanan sabit faiz ödemeleri ile değişken faiz ödemelerini aynı para birimi üzerinden birbiriyle değiştirir. Sadece faiz ödemelerinin yapısı değişir, anapara takası yapılmaz. Bu, çoğunlukla ABD Doları ile gerçekleştirilir.