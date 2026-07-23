Tabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktı

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 23 kuruş zam yapıldı.
Araç sahiplerine kötü haber akaryakıt istasyonlarından geldi. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 67 lirayı geçti.
ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Savaş gerilimi petrol fiyatlarını fırlattı. Ham petrolün varil fiyatı 95 liranın üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin fiyatlarına yansıdı. Gece yarısı benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi. Ankara'da 67.99 kuruştan, İzmir'de ise ortalama ise 68.28 kuruştan satılıyor.
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