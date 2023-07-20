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Tahıl Koridoru sona ermişti! Rusya’dan Türkiye için şaşırtan hamle: Domateste ithalat kotası arttırıldı

20.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan resmen çekilen Rusya, bu sabah Türkiye için önemli bir karara daha imza attı. Ülke Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltildiği duyuruldu.

Tahıl Koridoru sona ermişti! Rusya’dan Türkiye için şaşırtan hamle: Domateste ithalat kotası arttırıldı

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmayacağını duyurmasının ardından, koridorun işlemesinden sorumlu Rus personel de Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı. Ancak bu sabah bir başka gelişme ise domates ithalatı tarafında yaşandı.

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Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

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Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.


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