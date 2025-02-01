Taksi ücretlerine zam geldi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile beraber taksi ücretleri zamlandı. 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ücretleri paylaşıldı. Peki Bursa'da taksi ücretleri ne kadar oldu?

İNDİ-BİNDİ NE KADAR OLDU?

Bursa’da 30 lira olan açılış ücreti 36 lira, indi-bindi ücreti ise 90 liradan 115 liraya yükseldi. Kilometre başı 30 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 36 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 2 lira 70 kuruş olan ücret yeni tarifede 3 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

ULUDAĞ TARİFESİNE ZAM

Uludağ fiyat tarifesi ise güncellendi. Buna göre Uludağ tarifesi bin 600 lira olarak belirlendi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır