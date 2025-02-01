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Taksi ücretlerine zam geldi!

01.02.2025 14:13
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Bursa’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile birlikte taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifenin 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. İşte güncel taksi fiyatları...

Taksi ücretlerine zam geldi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile beraber taksi ücretleri zamlandı. 9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ücretleri paylaşıldı. Peki Bursa'da taksi ücretleri ne kadar oldu?

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İNDİ-BİNDİ NE KADAR OLDU?

Bursa’da 30 lira olan açılış ücreti 36 lira, indi-bindi ücreti ise 90 liradan 115 liraya yükseldi. Kilometre başı 30 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 36 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 2 lira 70 kuruş olan ücret yeni tarifede 3 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

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ULUDAĞ TARİFESİNE ZAM

Uludağ fiyat tarifesi ise güncellendi. Buna göre Uludağ tarifesi bin 600 lira olarak belirlendi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bursa Zam taksi
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