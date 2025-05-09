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Taksiler için yeni düzenleme! 31 Aralık son tarih, 2026'da başlanacak, herkes için zorunlu...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, yıl sonuna kadar birbiriyle bağlantılı çalışan taksimetre ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması zorunlu olacak.

Taksiler için yeni düzenleme! 31 Aralık son tarih, 2026'da başlanacak, herkes için zorunlu...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırladı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

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31 ARALIK SON!

Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilecek. Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin 31 Aralık'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış birbiriyle bağlantılı çalışan ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek.

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TAKSİMETRE İLE BAĞLANTILI CİHAZ

Bu zorunluluk kapsamında yeni mükellef tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması da zorunlu olacak.

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Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması gerekecek.
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1 TEMMUZ 2026'DA BAŞLAYACAK

Tebliğin yürürlüğü ile Bakanlık tarafından tebliğ kapsamında verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taksimetreyle bağlantılı cihaz kullanmaya başlayacak.

Cihazlar ve bunlarla bağlantılı olarak çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacak.
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TAKSİMETRE AÇILINCA CİHAZ DA AÇILACAK!

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda yeni nesil ödeme kaydedici cihazda da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasının ardından cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak.

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Taksimetre, ödeme kaydedici cihazdan bağımsız tek başına çalışamayacak. Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından yeni nesil ödeme kaydedici cihazdan belge düzenlenmesi sonrası taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek.
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Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak. Tutar bilgisi yeni nesil ödeme kaydedici cihaza taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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taksi Taksimetre gelir idaresi başkanlığı
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