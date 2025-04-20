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Taksiler köprü ücreti alıyor mu, ne kadar alıyor? Taksilerin köprü geçiş ücreti

Taksiyle yolculuk yapmayı planlayan kişiler, ücretli geçişlerde hizmet bedelinin kimden tahsil edildiğini sorgular. Bu noktada otoyol, köprü ve tünel geçişlerinde ödenen bedelin taksi içinde bulunan yolcuya ait olduğu söylenmelidir. Dolayısıyla köprü geçiş ücretinin taksimetre tutarından ayrı olarak hesaplanması söz konusudur. Bu nedenle taksilerin köprü geçiş ücreti, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından farklı noktalar için açıklanan tarifelere göre belirlenir.

Taksiler köprü ücreti alıyor mu, ne kadar alıyor? Taksilerin köprü geçiş ücreti
Burcu Tufan

Ücretli geçiş noktaları arasında yer alan tünel, köprü ve otoyollarda; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından senelik olarak belirlenen hizmet bedelleri tahsil edilir. Yolculuğunu taksiyle gerçekleştiren müşteriler ise ödemenin kimden ve nasıl alındığını araştırır. Bu doğrultuda gidiş yolundaki köprü geçiş ücretinin, taksi içinde bulunan yolcudan tahsil edildiği açıklanmalıdır. İlgili ücret taksimetre tutarına dahil olmayıp, ek olarak ele alınır. Yolculuğunu tamamlayan bir kişiden dönüş yolu için geçerli olan ücretli geçiş ücretinin alınması ise yasal bir uygulama değildir.

Taksiler köprü ücreti alıyor mu?

Taksi yolculuğunda güzergaha göre otoyoldan geçiş yapması gereken müşteriler, köprü ücreti ödemesi yapmalarının gerekli olup olmadığını merak eder. Nitekim köprü geçiş ücretleri, her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından farklı araç türleri için belirlenen güncel tutarlarıyla açıklanır. Bu noktada taksiler için geçerli olan genel yönetmelikler de göz önünde bulundurularak köprü geçiş ücretlerinin nasıl tahsil edildiği açıklanabilir.

Güncel uygulamalar incelendiğinde, taksi yolculuğu esnasında Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli gibi ücretli geçişler kullanıldığı zaman yolculardan ek ödeme alındığı söylenmelidir. Taksimetre tutarına dahil olmayan bu bedel, ücretli noktalardan yapılan geçişler için taksi içinde bulunan yolcudan tahsil edilir. Yolculuğunu tamamlamış olan kişiden geri dönüş rotasındaki köprü ücretinin alınması ise söz konusu değildir. Dolayısıyla taksilerde köprü ücreti, gidiş rotasında kullanılan hizmet için tek seferlik olarak alınır.

Taksiler ne kadar köprü ücreti alıyor?

2022 yılında alınan UKOME kararına göre, taksi içinde bulunan yolcudan gerekli durumlarda köprü geçiş ücreti tahsil edilir. Bu konuya ilişkin olarak sıklıkla gündeme taşınan “Taksilerin köprü geçiş ücreti ne kadar?” sorusunun yanıtı ise değişkenlik gösterir. Nitekim Türkiye’de birden fazla ücretli otoyol, köprü ve tünel mevcuttur. Bu bağlamda taksi içindeki yolcudan alınan köprü geçiş ücretinin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel tarifelere göre belirlendiği söylenmelidir.

Örneğin; taksi yolculuğu esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesi gereken bir yolcu, 2025 yılı için belirlenen 47,00 TL’lik ücreti ödemekle yükümlüdür. Yolcudan geri dönüş yolunda ödenecek olan ücretli geçiş bedelinin tahsil edilmesi ise söz konusu değildir.

Hissenet
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