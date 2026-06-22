Taksilerde 'Singapur modeli' dönemi başlıyor: Tarih geldi

Son dönemde turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili çok sayıda olay yaşanıyor. Taksiciler Odası da artan şikayetlere karşı çözüm arayışı içinde. Akıllara gelen son model ise Singapur'dan oldu.

ATV Haber'de yer alan habere göre; son olarak İngiliz turistin 2 kilometrelik yol için 50 euro ödemesi gündem oldu.

Taksilerde mağduriyet yaşayan turistlerin sayısının artması taksiciler odasını harekete geçirdi. Bu kez gündemde Singapur modeli var.

"SİNGAPUR'U ROL MODEL OLARAK BELİRLEDİK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı "Dünyada taksiciliğin en verimli olan ülke Singapur. Biz kendimize Singapur'u rol model olarak belirledik" dedi.

Taksiler için geliştirilen Singapur modeli ile birlikte bugüne dek kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının döneminin de biteceği aktarıldı. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

Bir taksici ise "Burada kaybeden hem taksici hem yolcu. Hem taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence" ifadelerini kullandı.

Dalcı ise "Bu uygulamanın içinde mesela yaş almış abilerimiz ve ablalarımızın işte daha konforlu ve daha kolay seyahat etmelerini sağlayacak özel taksi çağırma bölümü var. Taksi çağırma uygulamamızda call center olacak. Hall center'la anında odaya bağlanabilecekler" şeklinde konuştu.

Yoldan çevrilen taksilerin de tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebileceği vurgulandı. Dalcı "QR kodla araca yorum yapabilecek, puan verebilecek" dedi.

Bir başka taksici de "Yolcunun işte profiline bakıp almayan taksi esnafımız var. Bunlar da en azından bir ayıklamış gibi bir şey oluyor" ifadelerini kullandı.

"İSTEYEN BÜTÜN ARAÇLARA MONTAJ YAPACAĞIZ"

Singapur modeli taksi uygulamasının bir ay içinde hayata geçmesinin planlandığı aktarıldı. Singapur modeli ile birlikte şeffaf koruma kabinlerinin de tasarlandığı kaydedilirken bu kabinlerin yolcu ve şoför arasındaki kısma konulacağı ve hem yolcunun hem de şoförün güvenliğinin sağlanacağı belirtildi.

Dalcı "Can güvenliği olayından dolayı biz bunu hayata geçirdik. Şu anda numunemiz hazır. Yakında seri üretime geçip isteyen bütün araçlara montaj yapacağız" dedi.