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Taksilerde yeni dönem resmen başlıyor; Son 3 gün! Bunu yapmayan trafiğe bile çıkamayacak…

26.02.2025 08:32
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Taksilerle ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir adım geldi. Türkiye genelinde taksilerde güvenliği artırmayı hedefleyen önemli bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Mart 2025 itibarıyla tüm taksilerde araç içi kamera sistemi zorunlu hale geliyor. Kamera taktırmayan taksiler muayeneden geçemeyecek. İşte taksilerdeki yeni dönemin detayları…

Taksilerde yeni dönem resmen başlıyor; Son 3 gün! Bunu yapmayan trafiğe bile çıkamayacak…

1 Mart 2025 itibarıyla tüm taksilerde araç içi kamera sistemi zorunlu hale geliyor. Kamera taktırmayan taksiler muayeneden geçemeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği ile ülke genelindeki 120 bin taksiye araç içi kamera takılması zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, güvenlik standartları yükseltilirken, yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi ve suç tespitlerinde kamera kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor.

TAKTIRMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Yeni düzenleme kapsamında, 1 Mart 2025 tarihine kadar tüm taksilerin araç içi kamera sistemine sahip olması gerekiyor. Zorunluluk, sadece yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve ön yol görüşünü kapsayacak şekilde kamera kaydı alınmasını içeriyor. Kamera takmayan taksiler araç muayenesinden geçemeyecek ve çalışmaya devam edemeyecek.

2

KAMERA KAYITLARI EN AZ 1 AY SAKLANACAK

İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Kayıt süresi, taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli durumlarda bu görüntülere erişebilecek. Böylece, suç olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek.

3

TAKSİ KAMERA SİSTEMİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Bu zorunluluk kapsamında taksicilerin belirli bir maliyeti de karşılaması gerekiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da tüm taksilerin kamera sistemine geçtiğini belirterek, kamera sistemlerinin taksi başına 22 bin 800 TL’ye mal olduğunu açıkladı. Bu ücret, illere göre değişiklik gösterebiliyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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taksi araç kamerası güvenlik muayene araç muayenesi
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