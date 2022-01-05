Taksilere köprü tarifesi: Vatandaş artık tamamını ödeyecek…

Yeni yıl itibari ile köprü geçiş ücretlerinde düzenlemeye gidilerek tek yönlü olarak uygulanan ücretlendirme, iki yönlü uygulanmak üzere değiştirilmişti. Yapılan değişiklik ile İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden tek yönlü geçiş 8,25 TL olurken çift yönlü geçiş ise 16,50 lira oldu.

Bu kararın ardından taksicilerin köprü geçişlerde alacağı ücret merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaka değiştiren bir müşteri taksiye tek geçişlik ücret öderken bakanlığın aldığı karar sonrası bu durumda değişikliğe gidildi. Artık taksi kullanan bir vatandaş, bindiği taksiye tek yön geçiş ücreti yerine çift yön ücreti ödeyecek. Buna göre vatandaş, bulunduğu yakadan diğerine geçmek için 8,25 TL yerine 16,50 TL ödemiş olacak.

"İKİYE BÖLÜNEN ÜCRETİN TAMAMINI ALACAKLAR"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, açıklamalarda bulundu. Aksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslında tek yönden ücret alınıyordu, şimdi ikiye bölünerek Avrupa’dan Anadolu’ya veya Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte bu ücret tahsil edilecek. Bizim çalışma sistemimiz şu, her iki yakada sabit çalışan araçlarımız var. Bu araçlarımız yolcu ulaşımını sağlamak için yaka değişikliği yapıyor. Tabii ki geri dönerken de o ücreti mecburen ödüyorlar. Yani ikiye bölünmüş ücretin tamamını almak zorundalar” ifadelerini kullandı.



