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Taksimetrelere zam! Yeni ücretler vatandaşın cebini yakacak

19.01.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray, bugün taksimetre ücretlerine yapılan zam ile gündeme geldi. Yapılan zammın duyurulmasının ardından vatandaşlardan tepki gecikmedi. Aksaray'da taksimetre açılış ücreti 15 liraya, kilometre başına ücret 16 liraya, bekleme ücreti saati ise 96 liraya yükseltildi.

Taksimetrelere zam! Yeni ücretler vatandaşın cebini yakacak

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, taksimetre ücretlerinde zamlı tarife uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada yakıt ve araç giderlerinden bir şey kazanamadıklarını ve mecburi olarak ücret arttırdıkları dile getirildi. Taksimetrelere yapılan zamlara vatandaşlar isyan etti.

AKSARAY'DA TAKSİMETRELERE ZAM!

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası bugün itibariyle Aksaray'da taksimertelere zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, taksilerde açılış ücretinin 15 liraya, kilometre başına ücretin 16 liraya, bekleme ücreti saatinin ise 96 liraya yükseltildiği bildirildi.

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KISA MESAFE 60 LİRA

Aksaray'da yapılan taksimetre zammının yankıları sürüyor. Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası başkanı Ayhan Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada taksimetre ücretlerinde zamma gidildiğini ve kısa mesafe ücretinin 40 TL'den 60 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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Vatandaşın cebini yakacak zamlı tarife uygulamaya konuldu.

BAŞKAN TÜZÜN'DEN GİDERLER AÇIKLAMASI

Taksimetre ücretlerinde zamma gitmek durumunda kaldıklarını söyleyen Tüzün, şu açıklamaları yaptı:

"Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."


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