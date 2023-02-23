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Taksit düzenlemesi için Ticaret Bakanlığı'na yetki! 12 ay sınırı...

23.02.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ticaret Bakanlığı, afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde perakende ticarette taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilecek.

Taksit düzenlemesi için Ticaret Bakanlığı'na yetki! 12 ay sınırı...

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurullar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.

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Buna göre, Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayla sınırlandıran hükmü afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.


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