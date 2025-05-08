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Talep artıyor! 4 milyar 179 milyon 581 bin dolar gelir 'Kaliteyle ilişkili'

Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk 4 ayında miktar bazında yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel gıda ticaretinde daralma yaşanırken Türkiye'nin tahıl ihracatının artmasının, düzenli alımı yapılan ürünlerin kalitesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Talep artıyor! 4 milyar 179 milyon 581 bin dolar gelir 'Kaliteyle ilişkili'

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk 4 ayında 207 ülke ve serbest bölgeye 4 milyon 333 bin 686 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.

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Bu ihracat karşılığında 4 milyar 179 milyon 581 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 artırdı.

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En fazla ihracat yapılan bölge 1 milyar 400 milyon 996 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri olurken, Afrika 998 milyon 735 bin dolarla ikinci, Avrupa ise 626 milyon 352 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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Sektörün ülke bazlı ihracatında 647 milyon 582 bin dolarla Irak ilk sırada bulunurken, 266 milyon 534 bin dolarla ABD ikinci, 219 milyon 53 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

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SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 63 ARTTI

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla dış satım yapılan ülke ise Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 63,3'lük artışla 158 milyon 490 bin dolara, Cezayir'e yüzde 43,8'lik artışla 161 milyon 548 bin dolara, Almanya'ya yüzde 18'lik yükselişle 143 milyon 392 bin dolara çıktı.

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ARTIŞ, ÜRÜNLERİN KALİTESİYLE ALAKALI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, küresel gıda ticaretinde daralma yaşanırken Türkiye'nin tahıl ihracatının artmasının, düzenli alımı yapılan ürünlerin kalitesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

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Küresel gıda ticaretinde bir yavaşlama olduğuna değinen Tiryakioğlu, "Dünyanın en büyük tahıl ithalatçısı Çin'deki talebin azalması ve büyük ihracatçılardan Brezilya'nın mısır, Rusya'nın ise arpa gibi bazı ürünlerdeki arzlarını düşürmeleri nedeniyle küresel gıda ticaretinde bir yavaşlama söz konusu. Dış ticaret iklimindeki negatif görünümün devam etmesine rağmen gıda ihracatımızın artıyor olması ürün kalitemizle de ilişkili." dedi. (AA)

AA-20250508-37881843-37881840-TURK_GIDA_URUNLERINE_TALEP_ARTIYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İhracat gıda ürün
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