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Talimat verildi: Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltacak

30.01.2024 13:08 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, günlük üretimini 12 milyon varil seviyesinde tutacak.

Talimat verildi: Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltacak

Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Petrol İhracat üretim varil
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