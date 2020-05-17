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Tam 128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, baba mesleği olan turşuculuğu sürdüren Yasin Öztürk (45), yumurtadan balığa, meyvelerden bitkilere kadar 128 çeşit turşu çeşidi yapıyor. Öztürk'ün çeşit çeşit turşuları büyük ilgi görüyor.

Perşembe'deki Hoynat Adası yakınında kurduğu tesiste birbirinden lezzetli çeşit çeşit turşular yapan Celal Öztürk, 'Vonalı Celal' markasıyla kısa sürede ününü yurt dışına kadar duyurmayı başardı. Babası Celal Öztürk’ten turşuculuğu öğrenen Yasin Öztürk ailesiyle kendi tesislerinde, balık, hamsi, yumurta, erik, melocan, kara yemiş, kara lahana, fasulye gibi sebzeden meyveye 128 çeşit turşu yaptı. Öztürk'ün çeşit çeşit turşuları yok satıyor.

Turşulara büyük talep olduğunu ve talebi karşılayamadıklarını belirten Öztürk, "Turşuculuk benim baba mesleğim. Elimizden geldiğince baba mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. 128 çeşit turşu var. Sebze ve meyve gibi her türlü bitkiden turşu yapılıyor. Haşlanmış yumurtadan turşu yapıyoruz ama onun ömrü 15 gün ama bunun haricinde Karadeniz’de fasulye ve salatalık turşusu meşhur. Onun haricinde bitkilerimiz var. Sakarca, melocan, kaldirik gibi turşularımız var. Karadeniz’de bitki çeşidi fazla. Elimize turşu yapılabilecek bir bitki geçtiğinde hemen turşusunu yapıyoruz. Kendimiz ilk önce deniyoruz. Olunca da müşterilerimize de sunuyoruz" diye konuştu.

'HAM MADDEMİZ ÜZÜM VE HAM ERİK'

Turşularında sirke yerine ham erik ve üzüm suyu kullandıklarını belirten Öztürk, "Turşularımızda sirke yerine ham üzümün suyunu kullanıyoruz. Üzüm bulamadığımız zamanlar sirke kullanıyoruz ama bizim turşularımızın ana maddesi üzüm ve ham eriktir. Turşuya talep fazla. Turşu ve turşu suyunun bağışıklığı güçlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle il dışından ve yurt dışından turşularımıza yoğun bir talep var. Telefonlar geliyor ama sıvı bir ürün olduğu için gönderemiyoruz" dedi.

'TAFLAN VE KİRAZ TURŞUSUNU EKSİK ETMEYİN'

Sabah kahvaltılarında vatandaşlara sofralarından taflan ve kiraz turşusunu eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunan Öztürk, "Karadenizliler taflan ve kiraz turşusunu bilirler. Taflan ve kiraz turşusunun kavurmasını sabahları kahvaltıda yiyebilirler. Taflan zaten bilinen bir ilaç" diye konuştu.

'BALIĞIN SALAMURASINI YAPIYORUZ'

Balık salamurası yaptıklarını da ifade eden Öztürk, "Balığın salamurası kendi suyunda oluyor. Şu anda biz palamut ve hamsinin salamurasını yapıyoruz. Balık salamurası kanlı balıktan oluyor. Beyaz etli balıktan salamura olmaz. Karadeniz’de hamsi, uskumru, palamut olduğu için biz sadece bunları yapıyoruz ama torik, tombik balığı gibi kanlı balık çeşitlerinde de salamura yapılabiliyor" dedi.

(DHA)

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor
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