Tam 690 mağaza! Aralarında Pierre Cardin ve Polo da bulunuyor... Aydınlı Giyim Grubu için en yüksek teklif Saat&Saat'ten geldi

Bünyesinde; Pierre Cardin, Cacharel, Polo gibi dünyaca ünlü markaları bulunduran 'Aydınlı Giyim Grubu' Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkartılmıştı. Şirket için en yüksek teklif ise 'Saat&Saat'ten geldi. Toplamda 690 mağazası bulunan Aydınlı Giyim Grubu'nun satışı, ihale komisyonunun onayından sonra netlik kazanacak. 'Saat&Saat' muhammen bedel olan 20.3 milyar lirayı teklif etti.

Melih Kadir Yılmaz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Aydınlı Giyim Grup satışa çıkartılmıştı. İhale ile ilgili detaylar geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre şirketin satışı için; muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlenmişti.

EN YÜKSEK TEKLİF SAAT&SAAT'TEN GELDİ

Bünyesinde; Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo Assn. gibi dünyaca ünlü markalar bulunan Aydınlı Giyim Grubu'nun ihalesi dün yapıldı. Sabah'ın haberin göre Aydınlı Giyim Grubu için en yüksek teklif 'Saat&Saat' tarafından verildi.

MUHAMMEN BEDEL TEKLİF EDİLDİ

'Saat&Saat' 306'sı yurt dışında olmaz üzere toplam 690 mağazası bulunan "Aydınlı Giyim Grubu" için muhammen bedel olan 20.3 milyar lirayı teklif etti. Satış ihale komisyonunun onayından sonra netlik kazanacak.

ŞİRKET DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAK

Konuyla ilgili olarak Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya açıklamada bulundu. Kaya yaptığı açıklamada, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
marka saat tmsf
