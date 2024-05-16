TAM ATM nedir? TAM ATM'de hangi bankalar var?

Çok sayıda bankacılık işleminin tek bir bankamatik üzerinden yapılmasını mümkün kılan TAM ATM projesi ile ekonomiye 500 milyon dolar değerinde katkıda bulunulması hedeflenmiştir. TAM ATM bünyesindeki bankamatiklerden gerçekleştirilecek olan işlemlerin masrafsız ve komisyonsuz olmasının planlanmıştır. Ancak TAM ATM bankamatiklerinin kullanımı hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler bu projeye hangi bankaların dahil edildiği gibi konulara yönelik olarak açıklama arar. Dolayısıyla “TAM ATM açılımı nedir?” diyenlere söz konusu girişimin hedeflerini, imkanlarını ve genel kapsamını anlaşılır kılan bilgiler aktarılmalıdır.

TAM nedir?

Bankacılık alanında gündeme taşınan yeni gelişmeler arasında yer alan TAM ATM’nin ne anlama geldiği pek çok için merak konusuna dönüşmüştür. Özellikle bulunduğu bölgedeki bankamatiklerin TAM ATM’ye dönüştüğünü veya bu isimle yeni bankamatikler açıldığını gören kişiler söz edilen uygulamaya yönelik olarak bilgi edinmek ister. Bu bağlamda ilk olarak “Tam ne demek?” sorusuna yanıt verilmesinde fayda vardır. Lansmanının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla birlikte yapıldığı bilinen TAM ATM projesi 7 ayrı bankanın aynı çatı altında buluşturulması ile ilişkilidir. Yani bu ortak ATM projesiyle birlikte 7 ayrı bankanın üyelerine tek bir bankamatikten hizmet sunulması hedeflenmiştir.

“Tam ATM nedir?” sorusuna kısaca “ortak kullanıma açık olan bir bankamatik projesi” olarak yanıt sunulmalıdır. Dolayısıyla TAM ATM adının görüldüğü bankamatiklere gidildiği takdirde aynı çatı altında buluşturulan 7 ayrı bankanın banka/kredi kartlarıyla işlem yürütülebilir. Buna ek olarak TAM ATM projesine katılım sağlayan 7 ayrı bankanın müşterileri kartsız işlemlerini de aynı bankamatik aracılığı ile yürütebilir. Bu bağlamda TAM ATM açılımı da Türkiye’nin ATM Merkezi olarak belirtilmelidir.

Sektördeki 7 ayrı bankayı bünyesinde bulunduran TAM ATM sayesinde banka müşterilerinin komisyonsuz ve masrafsız olarak pek çok işlemi tamamlayabilmeleri hedeflenir. Bu da bankacılık işlemlerinin bankamatikler üzerinden herhangi bir masraf ödenmeden yürütülebilmesi adına atılan adımlardan biri olarak nitelenebilir.

Türkiye'nin ATM Merkezi nedir?

Türkiye’nin 81 ilinde 5.600 adet bankamatik ile hizmet sunması planlanan TAM ATM projesi bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen kişilerce merak edilmiştir. Çünkü TAM ATM bünyesine bağlı olarak hizmet sunan bankamatiklerin 7 ayrı bankanın müşterisi olan vatandaşlar tarafından kullanılabileceği bilinir. Komisyon veya masraf ödemeden çeşitli bankacılık işlemlerini tamamlama imkanı sunan TAM ATM bankamatiklerinin hangi bankaların müşterileri tarafından tercih edilebileceği de merak edilir. Bu bağlamda “TAM ATM’de hangi bankalar var?” diyenlere Türkiye’nin ATM Merkezi projesine dahil olan banka kuruluşları sıralanarak yanıt sunulmalıdır. TAM ATM bankamatiklerinden işlem yapılabilen banka kuruluşlarının isimleri aşağıdaki gibidir:

VakıfBank

HalkBank

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Ziraat Bankası

Emlak Katılım

PTT

TAM ATM kimin?

Bankacılık sektöründe aktif bir şekilde faaliyet gösteren 7 ayrı kamu bankasını ortak bankamatiklerde bir araya getiren TAM ATM projesinin kim tarafından hayata geçirildiği merak konusudur. Edinilen bilgilere göre TAM ATM projesi ile orta vadede ekonomiye 500 milyon dolar katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje TAM ATM bünyesinde bulunan 7 ayrı kamu bankasının iş birliği ile geliştirilmiştir.

Güncel olarak 5.000’den fazla bankamatik ile hayata geçirilen TAM ATM projesinin yakın vadede daha da kapsamlı bir hâle getirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda TAM ATM bankamatiklerinin sayısının ülke çapında 19.000’i bulması hedeflenmektedir.

İncelenen bu bankacılık projesinin tek bir kuruluşa ait olmadığının belirtilmesi ile birlikte “TAM ATM hangi banka?” sorusunun da tek bir yanıtının olmadığı yeniden ortaya çıkmıştır. Ziraat, Ziraat Katılım, VakıfBank, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, PTT ve HalkBank müşterileri TAM bankamatiklerini kullanabilecektir.

TAM ATM ile yapılabilen bankacılık işlemleri

Orta vadede ekonomiye 500 milyon dolar katkıda bulunması beklenen TAM ATM projesi sayesinde ortak bankamatiklerden 7 ayrı bankanın müşterisi olarak işlem yürütülebilecektir. Anlaşmalı bankaların müşterilerinin kullanabileceği bu ortak ATM’ler sayesinde banka ve komisyon masrafı ödenmeden pek çok bankacılık işleminin tamamlanması mümkündür. Bu bağlamda “TAM ATM ne demek?” diyen kişilere söz edilen proje ile konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azaltıldığı bir girişimin hedeflendiği söylenebilir. Zaman içerisinde sayısının 5.600’den 19.000’e yükselmesi planlanan TAM ATM bankamatikleri aracılığıyla tamamlanabilen bankamatik işlemlerinin bir kısmı ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Para çekme

Para yatırma

Bakiye sorgulama

Nakit avans limiti kullanma

Havale/EFT yapma

Kredi/banka kartı borcu ödeme

IBAN ile para gönderme

Kredi/banka kartı kullanmadan QR kod, TC kimlik no veya telefon numarası ile para aktarımı yapma

Fatura veya harç ödemelerini gerçekleştirme

Kredi/banka kartı şifresi belirleme

Döviz alım-satım işlemlerini tamamlama ve inceleme





