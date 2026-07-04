FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Konya'da bir kişi otomobilinden gelen ses üzerine gittiği tamircinin ‘Motor arızası, 70-80 bin lira aralığında ücretle tamir edilmesi gerek' demesi üzerine aracını ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin, 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı.

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!
Cansu Çamcı

Konya'da yaşayan A.D., 2016 model otomobilinden gelen sesin kaynağını öğrenmek için şehir merkezinde bir tamirciye gitti. Burada yapılan incelemede tamirci, ‘Motor arızası 70-80 bin lira aralığında ücretle tamir edilmesi gerek' dedi. Bunun ardından bir tanıdığının önerisi üzerine A.D. aracını alarak ekspertize gitti.

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan raporu gören A.D. aracı farklı bir tamirciye götürerek tamir ettirdi.

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü! 1

SİBOP SESİ DİYE GELDİ, FAN MOTORU ÇIKTI

Aracın arızasını tespit eden oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi, gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. ‘Bu sibop kapak açılması lazım' demişler sadece radyatör fanı bozuk. Yani şimdi fan cüzi bir miktar, siboplar pahalı. Motorun kapak açılması pahalı bir şey, gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de ‘abi bu kadar basit bir şey miydi' diye teşekkür etti" dedi.

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü! 2

"10 BİN LİRA NEREDE 70-80 BİN LİRA NEREDE"

Şenol Uysal, "100 bin lira civarında bir masraftan kurtuldu müşterimiz. Bu fiyat meblağı değişir tabii açılıp ve açtıktan sonra neleri göreceğini ama öyle bir masrafı olmadığı halde masraf var demek de yanlış. Bilmediği bir yere gitse onun ‘sibop sesi diye güzelce yaptık' diyecekler. Radyatörü değiştirecekler o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar. Yani onu oradan kurtardığımız için sevindiler. Teşekkür ettiler, basit şeyler basit çözümleri olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, birkaç yerden fiyat alarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktır. Bize gelmeseydi sanayide bir tamirciye gitmiş olsaydı onun ‘sibop sesi var' diye kapağı açacaktı, zaten kapakta olmadığı da belliydi. Orada radyatör fanı da değiştirecekti 8 -10 bin lira civarında. 10 bin lira nerede 70-80 bin lira nerede, yazık günah insanların parasına. Dikkat etsinler" diye konuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Döner krizi ülkeyi karıştırdı! İçinde et hariç her şey çıktıDöner krizi ülkeyi karıştırdı! İçinde et hariç her şey çıktı
Danıştay'dan trafik cezalarında önemli karar!Danıştay'dan trafik cezalarında önemli karar!

Anahtar Kelimeler:
Konya Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.