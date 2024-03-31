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Tanesini 500 dolardan aşağıya satmıyor! Sadece o ilde var 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

31.03.2024 11:11
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Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor.

Tanesini 500 dolardan aşağıya satmıyor! Sadece o ilde var 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Defne’de yaşayan 55 yaşındaki Ali Özalp, babasından devraldığı taş oymacılığı mesleğini modern tekniklerle birleştirerek hem geleneği yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Bu mesleği babasından öğrenen ve makineleşmeyle üretimi arttıran Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Özalp’ın özenle ve ustalıkla ürettiği eserler 500 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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"BU MESLEĞİ DOĞMADAN ÖNCE YAPIYORDUM DİYEBİLİRİM"

Bu işi çocukluğundan itibaren yaptığı için acemiliğini hatırlamadığını belirten Ali Özalp, "Bu mesleği ben doğmadan önce yapıyordum diyebilirim. Doğmadan önce babam bu işi yapıyordu, ben de ondan devraldım. Kendimi bildim bileli bu işi yaptığımı hatırlarım ve bu dereceye getirdim. Babam çok ilkel şartlarda çalışıyordu, daha sonra işi ben geliştirdim. Biraz daha seri üretim yapabilmek adına makineleştirdim. Çocukluğumdan itibaren yaptığım için acemiliğimi hatırlamıyorum. Kendimi bildim bileli bu taşları yapıp satarım. Kaç yıllık emek dersem; şu an 55 yaşındayım, 55 seneden beri yaptığımı söyleyebilirim." dedi.

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"SADECE HATAY'A HAS SERPANTİN TAŞI VAR, ONUNLA YAPIYORUM"

Özalp "Sadece Hatay’a has serpantin taşı var, eserleri onunla yapıyorum. Dışarıya gittiğinizde Hatay taşı olarak bilirler." ifadelerini kullandı.

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"500 DOLARDAN AŞAĞIYA SATMAYI DÜŞÜNMEM"

Özalp "Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Hem emeği çok hem de bizim geçmişten gelen bir ustalığımız var. Şu anda Türkiye’de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı. Yapması zor. Yeni başlayacak birisi bu işi yapamaz" dedi. (İHA)

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AW173770_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay taş
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