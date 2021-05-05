Tank motoru BATU ateşlendi! 1500 beygir güç üretiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

1500 BEYGİR GÜCÜNDE

Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor." ifadesini kullandı.

Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.



Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor! ???? pic.twitter.com/bkpDsnqNEz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 5, 2021



