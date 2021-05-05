Son Dakika! Bakan Dönmez duyurdu: Kanuni Sondaj Gemi'si ilk görevine başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kanuni Sondaj Gemi'sinin ilk görevine başlayacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı;
"Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.
İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Hayırlı, uğurlu olsun"
Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 5, 2021
İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Hayırlı, uğurlu olsun. ????????????#DenizlerdeKanuniDevri pic.twitter.com/aPxZD2i1T3
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