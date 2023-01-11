Tapu işi olanlar dikkat! Bu haberi okumadan işlem yapmayın! O ücret artık 4 bin TL'yi geçemeyecek

Yeni yıl zamları tapu da işi olan vatandaşları da vurdu. Gayrimenkul alıp satacak olanların merak ettiği noter ücretleri de belli oldu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter ücretlerine sınırlama getirildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

TAPU İŞİ OLANLAR DİKKAT!

Adalet Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter ücretleri belli oldu.

4 BİN TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Bu kapsamda, noterlerin düzenleyeceği taşınmaz satış sözleşmelerinde noterlik ücretleri 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. Bu ücret her sene yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ayrıca gayrimenkuş satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular da sadece Noterler Birliğinin "e-randevu/başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

