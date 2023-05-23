Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçırana ceza var! Süre doluyor...

Türkiye sınırları içerisinde yer alan binalar, arsalar ve araziler, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre vergiye tabi tutuluyor. Bu taşınmaz malların sahipleri ise bazı şartlar dışında emlak vergisini ödemekle yükümlüler. İlk taksit ödemesi 1 Mart'ta başlayan emlak vergisinde süre doluyor.

Gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani ilk taksidi ödemek ya da verginin tamamını peşin ödemek için son günlere girildi.

ÖDEMEYENE CEZA VAR

Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz cezası var. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı boyunca gerçekleştirilebiliyor.

Bu yıl, 2022 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlar ile 2022 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergi ödeyecekler. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla (2023) ait olan verginin tamamını ödemekle yükümlüler. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacaklar. Bu yıl gayrimenkul alanlar, 2024’te ödeme yapacalar. Ancak yılsonuna kadar bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması şart.

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebiliyorlar. Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabiliyor. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme işleminizi kolayca yapabiliyorsunuz.

KİMLER MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor.

Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyorlar. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmesi de gerekiyor. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alma hakkına sahip oluyorlar. Bunun için belediyeye ‘düzeltme dilekçesi’ vermeniz gereklidir.

