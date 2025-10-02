FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar 'Suç duyurusunda bulunabilir'

Son 1 yıldır tapu işlemlerinde 65 yaş üstü vatandaşlardan talep edilen rapor krizi yaşanıyor. Devlet hastanelerinden alınan geçerlilik tarihi sadece 1 gün ile sınırlı olan raporlar nedeniyle tapu işlemlerinde aksamalar meydana geliyor. Sürecin uzamasından dolayı uzmanlar, Kamu denetçiliğine şikâyet edin" tavsiyesinde bulunuyor. İşte detaylar...

Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar 'Suç duyurusunda bulunabilir'
Ezgi Sivritepe

65 yaş üstü vatandaşlardan ara ve gayrimenkul alım satımında sağlık raporunun talep edilmesi tapu işlemlerini krize soktu. Sadece devlet hastanelerinden alınabilen bu raporların geçerlilik süresi ise 1 gün ile sınırlı. Tapu müdürlüklerinin ileriki yaşlardaki vatandaşların gerekli durumlarda talep ettiği bu rapora artık bir zorunluluk gibi davranılması 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar Suç duyurusunda bulunabilir 1

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş üstü olduğunu hatırlattı. Özel hastane raporlarının kabul edilmediğini, raporların sadece 1 gün geçerli olduğunu belirten Araç, sürecin çok uğraştırıcı olduğunu kaydetti.

"ZOR, KARMAŞIK, YIPRATICI"

Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar Suç duyurusunda bulunabilir 2

Araç, tapu memurunun belli başlı sorular ile satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmayacağını denetleyebileceğini kaydetti ve şunları söyledi:

"Hal ve davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek olmaz. Ancak şimdi kimse risk almıyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyse direkt 'raporunu getir' diyor. Elbette tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor. Ama bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir. Daha kolay, daha insani bir yol oluşturulmalı"
Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar Suç duyurusunda bulunabilir 3

GENEL MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Konu ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de gündemine geldi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda işlem gerçekleştirilmesi sırasında, özellikle ileri yaşlarda bulunma ya da normal olmayan davranışlarda bulunulması gibi durumlarda istemde bulunan kişi ya da kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları incelenir. Müdürlük söz konusu incelemeyi istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak gerçekleştirir. Verilen cevaplar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur"
Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar Suç duyurusunda bulunabilir 4

SÜREÇ UZAYINCA ZARAR EDİYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ise mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ve Kamu denetçiliği birimine şikâyette bulunmasını önerdi. Sürecin uzamasından dolayı zarara uğrayan kişilerin olduğunu belirten Ağaoğlu, şu cümleleri kurdu:
Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar Suç duyurusunda bulunabilir 5

"Mesela vatandaş alıcıyı bulmuş ancak rapor nedeniyle süreçleri uzamış. Diyelim ki 10 milyon TL'ye evini satıyor ancak uzayan süreç nedeniyle alıcı gidiyor ve bir ay sonra aynı evi 8 milyon TL'ye satmak zorunda kalıyor. Arada 2 milyon TL'lik zarar oluşuyor. Bu zararın da tanzimi için de şikâyette bulunabilir. Aynı zamanda savcılığa da memurun görevini yapmaması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilir"
Kaynak: Sabah

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK devlet hesapları verilerini açıkladı!TÜİK devlet hesapları verilerini açıkladı!
9 ayda milyonlarca lira para cezası kesildi!9 ayda milyonlarca lira para cezası kesildi!

Anahtar Kelimeler:
tapu emekli tapu alım satım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.