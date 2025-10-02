Tapuda 1 yıldır kriz var! Gerek yokken bile istenince zarar ediyorlar 'Suç duyurusunda bulunabilir'

65 yaş üstü vatandaşlardan ara ve gayrimenkul alım satımında sağlık raporunun talep edilmesi tapu işlemlerini krize soktu. Sadece devlet hastanelerinden alınabilen bu raporların geçerlilik süresi ise 1 gün ile sınırlı. Tapu müdürlüklerinin ileriki yaşlardaki vatandaşların gerekli durumlarda talep ettiği bu rapora artık bir zorunluluk gibi davranılması 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş üstü olduğunu hatırlattı. Özel hastane raporlarının kabul edilmediğini, raporların sadece 1 gün geçerli olduğunu belirten Araç, sürecin çok uğraştırıcı olduğunu kaydetti.

"ZOR, KARMAŞIK, YIPRATICI"

Araç, tapu memurunun belli başlı sorular ile satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmayacağını denetleyebileceğini kaydetti ve şunları söyledi:



"Hal ve davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek olmaz. Ancak şimdi kimse risk almıyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyse direkt 'raporunu getir' diyor. Elbette tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor. Ama bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir. Daha kolay, daha insani bir yol oluşturulmalı"



GENEL MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Konu ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de gündemine geldi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda işlem gerçekleştirilmesi sırasında, özellikle ileri yaşlarda bulunma ya da normal olmayan davranışlarda bulunulması gibi durumlarda istemde bulunan kişi ya da kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları incelenir. Müdürlük söz konusu incelemeyi istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak gerçekleştirir. Verilen cevaplar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur"



SÜREÇ UZAYINCA ZARAR EDİYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ise mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ve Kamu denetçiliği birimine şikâyette bulunmasını önerdi. Sürecin uzamasından dolayı zarara uğrayan kişilerin olduğunu belirten Ağaoğlu, şu cümleleri kurdu:



"Mesela vatandaş alıcıyı bulmuş ancak rapor nedeniyle süreçleri uzamış. Diyelim ki 10 milyon TL'ye evini satıyor ancak uzayan süreç nedeniyle alıcı gidiyor ve bir ay sonra aynı evi 8 milyon TL'ye satmak zorunda kalıyor. Arada 2 milyon TL'lik zarar oluşuyor. Bu zararın da tanzimi için de şikâyette bulunabilir. Aynı zamanda savcılığa da memurun görevini yapmaması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilir"

