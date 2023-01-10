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Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

10.01.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, orta gelirlilere yönelik konut projesinin duyurulmasından sonra konut fiyatlarını artıran fırsatçılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale edileceğinin sinyalini verdi.

Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konut fiyatlarının düşmesi için atılan peş peşe adımların ardından açıklamada bulundu. Dünkü Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Nebati fırsatçıları ‘yanlış yapana gereğini yaparız’ diyerek uyarıda bulundu. Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun ise Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu belirtti.

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“FIRSATÇILARA KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”

Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.

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“RAYİÇ BEDEL FARKI KANGREN KONULARDAN BİRİ”

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayan Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı. Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.


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