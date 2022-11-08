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Tapuda her şey sil baştan! 81 ilde başladı, tamamen değişiyor

08.11.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tapuda yeni dönem başladı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Yeni sistem ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi hedeflendi. Peki bu sistem hayatımızda neler değiştirecek? Eski kimlikle işlem yapılabilecek mi? İşte tapuda EKDS sistemiyle ilgili haberin detayları...

Tapuda her şey sil baştan! 81 ilde başladı, tamamen değişiyor

Tapuda yeni dönem hayata geçirildi. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki sisteme takacak. Sonrasında parmak izleri ile sistemdeki veriler karşılaştırılacak. Böylece işlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı da teyit edilmiş olacak. Bu sistem aynı zamanda sahteciliğin de önüne geçecek.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve daha önce pilot uygulamaları yapılan sistem artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yeni kimlik kartlarında bulunan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılabiliyor. Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izleri ile sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistem üzerinden teyit ediliyor” dedi.

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İŞLEMLER TAKİP EDİLEBİLECEK

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yaşanan pek çok mağduriyetin ve dolandırıcılık hadisesinin önüne geçilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor. Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi alındığı zaman, nüfustaki parmak izi ile de kontrol sağlanmış oluyor. Doğrulama kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.

BU DURUMDA TAPU DEVİR İŞLEMİ DEVAM ETMEYECEK

Kimliklerin doğrulanmasının devir işlemi için zorunlu olduğunu belirten Özcan, “Vatandaşlarımız bir tapu devir işleminin tarafları olduğu durumda, gerekli başvurular yapılıp, tapu devri hazır hale gelince, ilgili tapu dairelerine bizzat imzaya gittiklerinde, EKDS ile kimliklerini doğrulattıktan sonra devir için imza verebilecekler, kimlik doğrulaması yapılamazsa tapu devir işlemi devam etmeyecek. Bu sistem, kişilerin, devre konu tapunun gerçek eski ve yeni sahibi olup olmadığını ortaya çıkaracak.” ifadesini kullandı.

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ESKİ KİMLİKLE İŞLEM YAPILIYOR MU?

Doğrulama için mutlaka yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olunması gerektiğini, bu tür kimlik kartlarının EKDS cihazlarına takılıp kullanıldığına dikkat çeken Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan “O nedenle, tapuda işi olan vatandaşlarımızın, kendi işlem güvenlikleri açısından, bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarını edinmeleri gerekir. Eski kimlik kartları da halen kullanıma devam ediliyor ama artık her şeyin elektronik ortama taşındığı, işlemlere hız verildiği noktada, eski kimlik kartlarından bir an önce kurtulmak gerekir.” dedi.

SMS İLE UYARI MESAJLARI GÖNDERİLİYOR

Öte yandan tapuda işlem yapacak kişilere SMS ile uyarı mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda yeni uygulamaya geçildiği, yeni kimlik kartlarının çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması gerektiği belirtiliyor. Böyle bir sorun yaşanıyorsa da nüfus müdürlüklerinden randevu alınması, geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor.

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tapu EKDS

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