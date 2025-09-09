Tapuda intikal ne demek? Tapuda intikal nasıl yapılır?

Türkçe Sözlük'te yer alan birçok kelime eski Türkçe ya da yabancı dillerden gelip yerleşerek zaman içinde Türkçeleşmiş olması fark etmeksizin birçok anlama gelebilmektedir. Bir kelimenin Türkçe dilinde birden fazla anlama karşılık gelmesi ve birden fazla eş anlamlı kelimesinin olması Türkçe dilinin zengin bir kelime dağarcığına sahip olma nedenlerinden biridir.

Bu kelimelerden biri de intikal kelimesidir. Arapça kökenli bir kelime olan intikal kelimesi, Türk Dil Kurumu’nda yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre isim türünde 5 farklı tanıma sahip olan bir kelimedir. Geçiş, geçme, anlama, miras kalma, öteleme, geçişim kelimeleri hem bu kelimenin tanımları hem de eş anlamlılarıdır.

Tapuda intikal ne demektir?

İntikal kelimesi, hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Farklı intikal türleri vardır ve bunlardan biri de miras intikalidir. Miras intikali ile tapu intikali çoğu zaman birbirine karıştırılsa da farklı anlamlara gelir ancak birbirleri ile ilişkili terimlerdir. Ölen kişiden kalan her şeyin kanuni yollar ile mirasçılarına geçmesi miras intikali olarak isimlendirilir.

Gerçekleştirilen bu süreç içinde mirasçılar tapu sicilinde kayıtlı olan tüm mal varlığının, taşınmaz malların haklarının bu malların sahibinin ölmesinden sonra mahkeme tarafından verilen veraset ilamında yer alan mirasçılara aktarılmasını sağlamaktadır.

Tapuda intikal nasıl yapılır?

Araziler üzerine inşa edilmiş olan, taşınmaz olarak anılan malların ya da arazinin tamamının ya da bir kısmının sahipliği tapu adı verilen resmi ve yazılı belge ile ifade edilir. Miras intikalleri tapuda gerçekleştirilir ancak tapu sadece tapu sicil müdürlüklerinde düzenlenen resmi bir belge olarak tanımlanır. Gerekli olan belgeler ile birlikte taşınmazın yer aldığı belediyeye gidilir ve rayiç bedel yazısı ile birlikte başvuru yapılır.

Tüm bu işlemler için gerekli olan belgeler şunlardır: