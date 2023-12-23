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Tapuda yeni dönem! Çalışmalarda gaza basıldı: 2024 sonunda devreye girecek

23.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

Tapuda yeni dönem! Çalışmalarda gaza basıldı: 2024 sonunda devreye girecek

İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

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Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

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Anahtar Kelimeler:
tapu
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