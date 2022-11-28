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Tapuda yeni dönem! Tamamen değişiyor... 81 ilde başlayacak

28.11.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alım satımında yeni dönem başlıyor. Vatandaşların almak istediği gayrimenkul ile ilgili alım satım süreçlerinde 3 boyutlu döneme geçiliyor. Uygulama bütün illerde yaygınlaştırılacak. İşte projeyle ilgili tüm detaylar…

Tapuda yeni dönem! Tamamen değişiyor... 81 ilde başlayacak

Ev satın alacakları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek.

tapu

TKGM 3 Boyutlu bilgi sistemi ile Maks ve Takbis entegrasyonlarının önemine değinen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Proje ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek. Hatta bu veriler yakın zamanda 2023 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek” dedi.

"58,6 MİLYON PARSELİMİZ VAR"

Türkiye genelinde toplamda 58 milyon 667 bin parselin olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Bu parsellerin ölçümleri tamamlanarak oluşturulmuş 2 boyutlu kadastroları var. Lakin günümüzde teknolojinin geldiği noktada ve hızlı yapılaşma sürecinde mevcut durum ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Çalışma kapsamında mülkiyete esas mimari planlar, yapılarla bütünleştirilerek 3 boyutlu tapulara dönüşüyor. 3 boyutlu model ile artık bina ve bağımsız bölümlerin geometrisi, yapı sıfınlandırmaları, değerleme katmanları gibi birçok nesne katmanı görüntülenebiliyor. Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre yapılan ilk şehrimiz Amasya oldu. Kabul aşamasında olan şehirlerimiz ile sistemin kullanımı artacak” diye konuştu.

MEGSİS, MAKS VE TAKBİS

3 boyutlu sistem ile tapudan adrese, adresten tapuya kolayca erişim sağlanabileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) projesi, kadastro verilerinin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaştırılmasını hedefliyor. Merkez Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ise Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistem altyapısıdır. MAKS sistemindeki bütün adres, kişi ve numaratör bilgilerinin de TAKBİS’teki mülkiyet bilgileri ile entegre hale gelmesiyle birlikte belediye, tapu ve kadastroya ait dijital verileri bizlere çok farklı imkanlar sağlayacak. Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bu sistemlere erişim imkanlarına bir an önce kavuşmayı arzu ediyoruz” dedi.

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