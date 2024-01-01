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Tarih belli oldu: Bir il daha hızlı trene kavuşuyor

01.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sivas'tan Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız.' dedi.

Tarih belli oldu: Bir il daha hızlı trene kavuşuyor

Bakan Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılının üzüntüyle, özellikle 6 Şubat depremlerinde yaşanan can kayıplarıyla, tahribatla geçtiğini söyledi.

Uraloğlu, "Depremin sonuçlarını ortadan kaldırma adına yapılan çalışmalar var. Devletimiz depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşımızın yanında oldu, derdiyle dertlendi, dertlerini çözmeye çalıştı. Çok şükür şu an Malatya'da da aldığımız bilgiler, vatandaşlarımızın tamamı konteyner kentlerde, evleri hasar gören veya yıkılanlara her türlü ihtiyaçları noktasında da devletimiz gerekenleri yapıyor. Ulaştırma yapıları anlamında da benzer çalışmaları biz de Bakanlık olarak yapıyoruz. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önemli bir sıkıntımız yok diyebilirim." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YOLU HIZLA TAMAMLANACAK

Deprem konutlarının bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Onunla ilgili de incelemelerde bulunduk. İkizce mevkisindeki toplam 46 kilometrelik yolun hemen önümüzdeki ay 4, sonraki ay 9-9,5 kilometrelik bölümünü bitireceğiz. Oradaki konutlar bittiğinde yollarımız da inşallah hazır olacak. Şantiyemiz kuruldu. Çalışmalarına devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemizin yapımını devam ettirdiği Kuzey Kuşak Yolu'nda çalışmaları yerinde inceledik."

Karayolları Genel Müdürlüğünün Malatya'da yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Kuzey Çevre Yolu, belli gerekçelerle orada çok istediğimiz hızda ilerleyemedik. Yaklaşık 55 kilometre civarında bir yol. Şu ana kadar 31 kilometrelik kesimini bitirdik. Özellikle havaalanı ve Sivas yolu istikametindeki bağlantıları sağlamış olduk. Devamında da çalışmalara devam ediyoruz. Orada bir firma değişikliği bugünlerde söz konusu. Bir de ikmal ihalesi yapacağız. Malatyalı artık bundan sonra o yolun çok daha hızlı ilerlediğini inşallah görecek. Biz de yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

TARİHİ AÇIKLADI

Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Türkiye'ye ufuk açan, hizmet eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın yönetiminde biz de bu tür hizmetler yapmaya gayret ediyoruz ki Cumhurbaşkanımız bunun çok çok fazlasını da yaptı. Onun için bir vatandaş olarak ve görev yapan birisi olarak ben de Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yarın ne olacağını düşünen Türkiye'den 2028, 2035, 2053'leri planlayan bir Türkiye'deyiz. Sivas'tan ilimize, Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız ve bu vesileyle de inşaatını başlatarak sonrasında da yüksek hızlı treni inşallah ilimize ulaştırmış olacağız."

HAVALİMANININ KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Malatya Havalimanı'nın yıllık yolcu terminal kapasitesinin daha önce binlerle ifade edildiğini kaydeden Uraloğlu, ilk etapta bunu bir milyon 200 bine çıkardıklarını, şimdiyse 2,5 milyona çıkarmak üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Seçim sürecine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu seçim sürecinde de biz AK Parti olarak gerekli çalışmaları yaparak seçimden de inşallah Malatya'dan daha güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Bu vesileyle inşallah 2024 yılının ülkemiz için, Malatya'mız için ve bütün coğrafyamız, bütün dünya için 2023 yılından daha iyi bir yıl, daha umut verici bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bugünlerde hala Gazze'de sıkıntımız var. İnşallah, bu konuda en samimi ve en fazla gayret gösteren ve en etkili olan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah yeni yılda Gazze'deki bu hain saldırıların bitmesini temenni ediyorum."

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