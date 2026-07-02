Tarih belli oldu: LPG'ye indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yapılan 55 kuruşluk indirimin ardından bu kez LPG kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

LPG YENİDEN GÜNCELLENECEK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte LPG fiyatları yeniden güncellenecek. Ortalama 50 litrelik otogaz deposunda indirim yaklaşık 46,5 TL avantaj sağlayacak.

LPG grubundaki indirimin, bu gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebildiği için yeni tabelalar şehir ve istasyon bazında değişebilecek.

Güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.77 TL

Motorin litre fiyatı: 64.61 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.59 TL

Motorin litre fiyatı: 64.43 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 65.68 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.98 TL

Motorin litre fiyatı: 65.96 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL