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Tarihe geçecek olay! Türkiye'den Beyaz Saray için yola çıkacak... 'Parası pulu bir yana' dedi: Donald Trump için özel üretildi

18.01.2025 15:10
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Pazartesi günü Donald Trump, ABD'nin başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacak. Yeni dönem için Beyaz Saray'da hazırlıklar sürerken Trump'ın kullanacağı havlular Denizli'de üretilidi. Yakın bir zamanda sevki yapılacak olan havlular, ilk kez Almanya'da devam eden alan Heimtextil Fuarında tanıtıldı.

Tarihe geçecek olay! Türkiye'den Beyaz Saray için yola çıkacak... 'Parası pulu bir yana' dedi: Donald Trump için özel üretildi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta mevcut Başkan Joe Biden yönetimi devir almaya hazırlanıyor. Devir teslim sürecinde başkanlık konutu Beyaz Saray'da değişiklikler yapılıyor. Trump'ın ikinci kez First Lady olmaya hazırlanan eşi Melania Trump, katıldığı bir programda Beyaz Saray'da ailesinin yaşayacağı üst katlar için yeni mobilya ve diğer eşyaları çoktan seçtiğini söylemişti. 4 yıl önceki düzenin devam edeceğini kaydeden Trump, “Biraz değişiklik olacak. Çok fazla değil. Çoktan toparlandım. İçeri girmesi gereken mobilyaları çoktan seçtim. Yani bu sefer çok farklı bir geçiş oldu şimdi kendimi de daha hazır hissediyorum” demişti.

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TRUMP'IN KULLANACAĞI HAVLULAR DENİZLİ'DE ÜRETİLDİ

Yapılan değişiklikler kapsamında Donald Trump ve ailesinin yeni dönemde Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi. Ev tekstili ve ihracatında Türkiye ve dünyanın en önemli merkezlerinden olan Denizli'de Zorel Tekstil tarafından üretilen resmi logolu havluların önümüzdeki hafta ABD'ye sevk edileceği öğrenildi. Beyaz Saray için özel olarak üretilen havlular, ilk kez ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Almanya Heimtextil Fuarında tanıtıldı.
Beyaz Saray için yapılan özel üretimi "Türkiye ve Denizli imajı açısından oldukça önemli bir hamle" olarak nitelendiren firmanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, bu durumun fuara damga vuracağını kaydetti.

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HAVLULARA PAZARTESİ GÜNÜ YOLA ÇIKACAK

Trump'ın kullanacağı havluları Denizli'de ürettiklerini belirte Akçay, şunları söyledi:
"Bu havulardan bir tanesini buraya Heimtextil Fuarına getirdik. Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki Pazartesi günü yapacağız. Donald Trump'ın asıl mesleği inşaat, turizm ve otelcilik. Beyaz Saray'ın ardından nasip olursa Donald Trump'a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz. Heimtextil Fuarına bu yıl damga vuracak olay bu. ABD'nin yeni Başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var. Türkiye ve Turquality markasının dünyada kabul gören bir değeri var artık”

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İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Denizli Donald Trump havlu
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