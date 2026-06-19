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Tarihi başarıyı HEAŞ duyurdu! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa’nın zirvesine yerleşti

Tarihi başarıyı HEAŞ duyurdu! Sabiha Gökçen, %88 zamanında kalkışla Avrupa’nın en dakik havalimanı oldu.

Tarihi başarıyı HEAŞ duyurdu! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa’nın zirvesine yerleşti
Aleyna Türkmen

Küresel ölçekte yaz sezonunun getirdiği yoğun operasyonel hareketlilik tüm hızıyla sürerken, Türkiye havacılığı uluslararası alanda büyük bir başarıya daha imza attı. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 24. hafta (8-14 Haziran 2026) güncel ağ performans raporuna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa’nın en yoğun ilk 20 havalimanı arasında zirvenin sahibi oldu.

TÜRK HAVACILIĞINDAN TARİHİ BÜYÜK BAŞARI

Raporda yer alan verilere göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı gerçekleştirdiği uçuşlarda %88'lik zamanında kalkış (Departure Punctuality) oranına ulaşarak Avrupa’nın en dakik havalimanı olma başarısını gösterdi. Sabiha Gökçen’i, %86’lık performansıyla İstanbul Havalimanı takip ederken, Avrupa havacılığının önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı %83, Kopenhag Havalimanı %80 ve Viyana Havalimanı %79 oranında zamanında kalkış performansıyla listede yer aldı.

Tarihi başarıyı HEAŞ duyurdu! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa’nın zirvesine yerleşti 1

Havacılık sektöründe operasyonel kabiliyetlerin, meydan verimliliğinin ve hava trafik yönetim başarısının en kritik göstergesi kabul edilen zamanında kalkış oranlarında elde edilen bu başarı, Sabiha Gökçen'in yüksek trafik yoğunluğunu emniyetli, sürdürülebilir ve verimli yönetme gücünü bir kez daha tescilledi. Son üç yılın aynı dönem verileri incelendiğinde; 2024 yılında %70’ler bandında seyreden, 2025 yılında %80 barajını aşan kalkış dakikliğinin bu yılın aynı dönemlerinde %88 seviyesine ulaşması, yakalanan sürdürülebilir yükseliş trendini somut bir biçimde gözler önüne serdi.

Tarihi başarıyı HEAŞ duyurdu! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa’nın zirvesine yerleşti 2

HEAŞ GENEL MÜDÜRÜ KACIR: “ANLIK BİR BAŞARI DEĞİL, ADIM ADIM İŞLENEN PLANLAMANIN SONUCU”

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şunları ifade etti: “Meydan Otoritesi HEAŞ olarak hedefimiz, misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarken, operasyonel mükemmelliği esas alan anlayışımızla ülkemizin havacılık vizyonuna katkı sunmaya devam etmektir. Bu veriler elbette anlık bir başarı değil, adım adım işlenen bir planlamanın sonucu olmakla birlikte, Sabiha Gökçen'in yalnızca yüksek trafik hacmini başarıyla yöneten bir havalimanı olmanın yanı sıra aynı zamanda operasyonel verimlilikte Avrupa'nın referans noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu başarı, yoğun hava trafiğini emniyetli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetme kabiliyetimizle, paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü koordinasyonun ve uzun vadeli planlama anlayışımızın somut bir sonucudur.”

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı havacılık
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