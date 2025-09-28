FİNANS

Tarihi Hicaz Demiryolu Gaziantep ve bölgeye ekonomik katkı sunacak

Tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden canlandırılması projesinin, Gaziantep ve çevresinin ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kapının, Türkiye'yi demir yolu ile Suriye'nin Halep kentine, oradan da başkent Şam'daki Hicaz Demiryolu hattına bağladığını söyledi.

Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 23 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik hattın tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." ifadelerini kullandığını hatırlatarak, müjdenin bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Projenin, İslahiye ve çevresindeki il ve ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi projenin yeniden canlanmasıyla sanayi, lojistik ve liman yatırımları artacak. İslahiye, bölgesel ticarette geleceğin en güçlü merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 15 yıldır güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmayan raylarımız, yeniden vagon sesleriyle, yolcu ve yük taşımacılığıyla canlanacak. İstanbul'dan başlayan hattın Türkiye'deki son durağı İslahiye. Buradan Suriye'ye, oradan da kutsal topraklara ulaşılıyor. 1908 yılında Sultan Abdülhamit döneminde inşa edilen bu tarihi demir yolunun en önemli noktalarından biri ilçemizdir" (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

