Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklaması...

Bakan Bekir Pakdemirli, tarım destek ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Üreticiler tarafından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Peki tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını açıkladı. Tarım destek ödemeleri 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."



